Челябинский вице-губернатор съездил на доклад к вице-премьеру Белоусову

Иван Куцевляк рассказал, как в регионе создаются инвестиционные паспорта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-губернатор Челябинской области Иван Куцевляк доложил первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову о внедрении регионального инвестиционного стандарта в регионе и привлечении к этому процессу муниципалитетов. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе правительства РФ 10 ноября.

«В Челябинской области на разных уровнях самоуправления мы внедряем единые принципы инвестиционной деятельности. Сотрудники муниципалитетов непосредственно состоят в инвестиционной команде субъекта. На местном уровне создаем инвестиционные паспорта, которые дают базовое понимание о территории и стратегии ее развития», — приводит слова Куцевляка пресс-служба правительства РФ на штабе по инвестициям с регионами.

Замгубернатора Челябинской области отметил, что сроки подключения бизнеса к сетям в регионе приводят к федеральным стандартам. Руководители деловых объединений также предложили скоординировать работы по информированию инвесторов в регионах об инвестиционном стандарте и организовать проведение межрегиональных форумов.

В совещании приняли участие замминистра экономического развития РФ Мурат Керефов, председатель «Деловой России» Алексей Репик, президент РСПП Александр Шохин, вице-президент Торгово-промышленной палаты Дмитрий Курочкин и другие. Участники штаба предложили вслед за стандартизацией институтов по взаимодействию с инвесторами в 2023 году начать работу по инвентаризации региональных мер поддержки.

В правительстве Челябинской области Куцевляк курирует министерство экономического развития региона. Ранее он занимал должность замруководителя аппарата губернатора и правительства, но с июля губернатор Алексей Текслер повысил его статус.