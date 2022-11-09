В полицию ХМАО набирают студентов, чтобы закрыть вопрос с дефицитом кадров

10 ноября 2022 в 16:43 Размер текста - 17 +

Полиция ХМАО ищет будущих сотрудников среди студентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полиция ХМАО ищет сотрудников для службы в органах внутренних дел среди студентов югорских и тюменских вузов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО. «У нас некомплект в пределах нормы, уже несколько лет количество ушедших перекрывает количество пришедших. Мы традиционно работаем с вузами системы МВД, каждый год к нам приходит порядка 50 выпускников. Плюс у нас уже много лет работает программа „Школа молодого следователя“, когда в рамках соглашений с вузами мы приглашаем на практику в нашу систему студентов выпускных курсов. За студентами закрепляются действующие сотрудники, по окончанию обучения они получают сертификат», — сказали в полиции. В пресс-службе добавили, что выпускники, получившие сертификат, имеют приоритет при приеме на работу в органы внутренних дел. Обучение проводится на добровольной основе среди студентов югорских вузов, например, ЮГУ и СурГУ, а также тюменского вуза — ТюмГУ. Обучение состоит из нескольких блоков теоретических занятий, а также практических. Так, например, студенты ЮГУ проходят практику на базе следственного отдела ОМВД «Ханты-Мансийский». Также МВД проводит работу среди студентов сузов для поиска сотрудников младшего начальствующего состава — ППС и участковых.

Полиция ХМАО ищет сотрудников для службы в органах внутренних дел среди студентов югорских и тюменских вузов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО. «У нас некомплект в пределах нормы, уже несколько лет количество ушедших перекрывает количество пришедших. Мы традиционно работаем с вузами системы МВД, каждый год к нам приходит порядка 50 выпускников. Плюс у нас уже много лет работает программа „Школа молодого следователя“, когда в рамках соглашений с вузами мы приглашаем на практику в нашу систему студентов выпускных курсов. За студентами закрепляются действующие сотрудники, по окончанию обучения они получают сертификат», — сказали в полиции. В пресс-службе добавили, что выпускники, получившие сертификат, имеют приоритет при приеме на работу в органы внутренних дел. Обучение проводится на добровольной основе среди студентов югорских вузов, например, ЮГУ и СурГУ, а также тюменского вуза — ТюмГУ. Обучение состоит из нескольких блоков теоретических занятий, а также практических. Так, например, студенты ЮГУ проходят практику на базе следственного отдела ОМВД «Ханты-Мансийский». Также МВД проводит работу среди студентов сузов для поиска сотрудников младшего начальствующего состава — ППС и участковых.