Пермские маги устраивают тайный шабаш

Место и расписание практик держится в тайне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После вынужденной отмены из-за террористических угроз Фестиваль магии в Перми все-таки состоится. На три дня, с 11 по 13 ноября, маги и их клиенты соберутся в секретном месте. На практики допустят только проверенных людей.

«Самый красивый фестиваль магии состоится! Программа в секретном чате. Билеты на входе продаваться не будут, покупайте заранее», — сообщают организаторы.

На фестивале можно будет приобрести различные амулеты и артефакты. Список мастеров и расписание их занятий держится в тайне, но известно, что гвоздем фестиваля станет занятие для бизнесменов от перуанского шамана Нейшон Рой Ремихо. Он обещает пробудить в предпринимателях важные для их бизнеса энергии.

Ранее URA.RU рассказывало, что против Фестиваля магии, который был запланирован еще на конец октября, выступили гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников и движение «Зов народа». На организаторов была совершена попытка вооруженного нападения. После этого маги решили перенести мероприятие и не афишировать его детали.