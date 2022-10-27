Силовики возбудили уголовное дело после нападения на пермских магов

28 октября 2022 в 15:50 Размер текста - 17 +

в МВД возбудили дело на пермяка Фото: Владимир Андреев © URA.RU Полицейские возбудили уголовное дело на пермяка, который пытался напасть на мастерскую магии. Силовики задержали мужчину возле входа в помещение мастерской. В пресс-службе краевого ГУ МВД URA.RU рассказали детали случившегося. «По предварительным данным 27 октября около трех часов дня 32-летний мужчина из хулиганских побуждений собирался кинуть бутылку в витрину магазина, расположенного на ул. Петропавловская. Сотрудники полиции пресекли его попытку и задержали пермяка. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье „Хулиганство“», —сообщили в полиции. На время следственных действий мужчина помещен в ИВС. Ранее агентство писало о том, что владельцам эзотерической мастерской поступали угрозы после того, как они решили организовать фестиваль магии в Перми, а, узнавший об этом генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников раскритиковал их идею.

Полицейские возбудили уголовное дело на пермяка, который пытался напасть на мастерскую магии. Силовики задержали мужчину возле входа в помещение мастерской. В пресс-службе краевого ГУ МВД URA.RU рассказали детали случившегося. «По предварительным данным 27 октября около трех часов дня 32-летний мужчина из хулиганских побуждений собирался кинуть бутылку в витрину магазина, расположенного на ул. Петропавловская. Сотрудники полиции пресекли его попытку и задержали пермяка. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье „Хулиганство“», —сообщили в полиции. На время следственных действий мужчина помещен в ИВС. Ранее агентство писало о том, что владельцам эзотерической мастерской поступали угрозы после того, как они решили организовать фестиваль магии в Перми, а, узнавший об этом генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников раскритиковал их идею.