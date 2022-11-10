10 ноября 2022

Из-за крупной аварии в Екатеринбурге образовалась пробка. Карта

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Екатеринбург во время режима самоизоляции по COVID-19, пробка, эпидемия, авто, автомобили, виды екатеринбурга
Машины не могут проехать из-за ДТП Фото:

На объездной дороге напротив ЖК «Новая Ботаника» в Екатеринбурге образовалась пробка. Причина — ДТП из четырех автомобилей. Об этом рассказал читатель URA.RU.

«На объездной напротив ЖК „Новая Ботаника“ несколько автомобилей попали в аварию. Из-за этого скопилась большая пробка в сторону Московской», — отметил житель столицы Урала.

Редакция агентства обратилась за комментарием в ГИБДД Екатеринбурга. Там сообщили, что информации о пострадавших в этом ДТП им не поступало.

Ранее URA.RU писало, что на Тюменском тракте в Екатеринбурге из-за аварии образовалась пятикилометровая пробка. Тогда затор растянулся почти на шесть километров.

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На объездной дороге напротив ЖК «Новая Ботаника» в Екатеринбурге образовалась пробка. Причина — ДТП из четырех автомобилей. Об этом рассказал читатель URA.RU. «На объездной напротив ЖК „Новая Ботаника“ несколько автомобилей попали в аварию. Из-за этого скопилась большая пробка в сторону Московской», — отметил житель столицы Урала. Редакция агентства обратилась за комментарием в ГИБДД Екатеринбурга. Там сообщили, что информации о пострадавших в этом ДТП им не поступало. Ранее URA.RU писало, что на Тюменском тракте в Екатеринбурге из-за аварии образовалась пятикилометровая пробка. Тогда затор растянулся почти на шесть километров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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