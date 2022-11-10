На объездной дороге напротив ЖК «Новая Ботаника» в Екатеринбурге образовалась пробка. Причина — ДТП из четырех автомобилей. Об этом рассказал читатель URA.RU.
«На объездной напротив ЖК „Новая Ботаника“ несколько автомобилей попали в аварию. Из-за этого скопилась большая пробка в сторону Московской», — отметил житель столицы Урала.
Редакция агентства обратилась за комментарием в ГИБДД Екатеринбурга. Там сообщили, что информации о пострадавших в этом ДТП им не поступало.
Ранее URA.RU писало, что на Тюменском тракте в Екатеринбурге из-за аварии образовалась пятикилометровая пробка. Тогда затор растянулся почти на шесть километров.
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