В Швеции пообещали передать Киеву «более совершенное вооружение»

Правительство Швеции передаст Украине усовершенствованное оружие

11 ноября 2022 в 21:35 Размер текста - 17 +

Киеву пообещали поставить новое оружие Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Правительство Швеции в скором времени примет решение о передаче Украине более совершенных систем вооружений. Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон. «Мы намерены как можно скорее вернуться с дальнейшей поддержкой Украины, включая передачу более совершенных систем вооружений», — приводит слова Йонсона издание Omni. Он также пообещал расширить поддержку ВСУ, связанную с обучением бойцов. Ранее в ЕС сообщили, что запустят миссию по подготовке бойцов ВСУ. Страны Запада активно помогают Киеву, поставляя оружие, боеприпасы, технику и консультантов после начала российской операции по демилитаризации.

Правительство Швеции в скором времени примет решение о передаче Украине более совершенных систем вооружений. Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон. «Мы намерены как можно скорее вернуться с дальнейшей поддержкой Украины, включая передачу более совершенных систем вооружений», — приводит слова Йонсона издание Omni. Он также пообещал расширить поддержку ВСУ, связанную с обучением бойцов. Ранее в ЕС сообщили, что запустят миссию по подготовке бойцов ВСУ. Страны Запада активно помогают Киеву, поставляя оружие, боеприпасы, технику и консультантов после начала российской операции по демилитаризации.