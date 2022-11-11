В Швеции пообещали передать Киеву «более совершенное вооружение»

Правительство Швеции передаст Украине усовершенствованное оружие
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Киеву пообещали поставить новое оружие Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Правительство Швеции в скором времени примет решение о передаче Украине более совершенных систем вооружений. Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

«Мы намерены как можно скорее вернуться с дальнейшей поддержкой Украины, включая передачу более совершенных систем вооружений», — приводит слова Йонсона издание Omni. Он также пообещал расширить поддержку ВСУ, связанную с обучением бойцов.

Ранее в ЕС сообщили, что запустят миссию по подготовке бойцов ВСУ. Страны Запада активно помогают Киеву, поставляя оружие, боеприпасы, технику и консультантов после начала российской операции по демилитаризации.

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Правительство Швеции в скором времени примет решение о передаче Украине более совершенных систем вооружений. Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон. «Мы намерены как можно скорее вернуться с дальнейшей поддержкой Украины, включая передачу более совершенных систем вооружений», — приводит слова Йонсона издание Omni. Он также пообещал расширить поддержку ВСУ, связанную с обучением бойцов. Ранее в ЕС сообщили, что запустят миссию по подготовке бойцов ВСУ. Страны Запада активно помогают Киеву, поставляя оружие, боеприпасы, технику и консультантов после начала российской операции по демилитаризации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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