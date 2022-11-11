В Швеции пообещали передать Киеву «более совершенное вооружение»

Киеву пообещали поставить новое оружие
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Правительство Швеции в скором времени примет решение о передаче Украине более совершенных систем вооружений. Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон.
«Мы намерены как можно скорее вернуться с дальнейшей поддержкой Украины, включая передачу более совершенных систем вооружений», — приводит слова Йонсона издание Omni. Он также пообещал расширить поддержку ВСУ, связанную с обучением бойцов.
Ранее в ЕС сообщили, что запустят миссию по подготовке бойцов ВСУ. Страны Запада активно помогают Киеву, поставляя оружие, боеприпасы, технику и консультантов после начала российской операции по демилитаризации.
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