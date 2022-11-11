Евросоюз запустит подготовку военных для ВСУ

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
Бойцов ВСУ будут готовить в Европейском Союзе Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Совет Евросоюза примет на заседании в Брюсселе 14 ноября решение о подготовке ЕС украинских военных. Об этом сообщил источник во внешнеполитической службе Европейского союза.

«Совет ЕС примет формальное решение о запуске миссии поддержки [в подготовке украинский бойцов]. А также о порядке финансирования Украины», — приводит слова источника ТАСС.

Ранее Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель уточнял, что миссия ЕС по подготовке военных для ВСУ продлится 24 месяца. На подготовку 15 тысяч солдат планируется выделить 106,7 млн евро.

Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Киеву помогают страны Запада, поставляя оружие, технику и консультантов.

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Совет Евросоюза примет на заседании в Брюсселе 14 ноября решение о подготовке ЕС украинских военных. Об этом сообщил источник во внешнеполитической службе Европейского союза. «Совет ЕС примет формальное решение о запуске миссии поддержки [в подготовке украинский бойцов]. А также о порядке финансирования Украины», — приводит слова источника ТАСС. Ранее Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель уточнял, что миссия ЕС по подготовке военных для ВСУ продлится 24 месяца. На подготовку 15 тысяч солдат планируется выделить 106,7 млн евро. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Киеву помогают страны Запада, поставляя оружие, технику и консультантов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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