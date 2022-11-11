Главный следователь Перми взял на контроль дело о жестоком убийстве семьи с маленьким ребенком

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства убийства двоих взрослых и ребенка Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Глава следственного управления СК России по Пермскому краю Денис Головкин взял на особый контроль дело об убийстве, произошедшем в Осе 10 ноября. Муж, жена и их малолетний сын были зарезаны, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Допрошены соседи и родственники погибших, назначен и проводится комплекс судебных экспертиз. Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Уголовное дело находится на особом контроле руководителя СУ СКРФ по Пермскому краю Дениса Валерьевича Головкина», — написано на сайте следственного управления.

Также сообщается, что в ходе проверки были получены доказательства, подтверждающие причастность к совершению особо тяжких преступлений мужчины 1997 года рождения. Он, являясь приятелем главы семьи, по данным следователей, покончил с собой. По факту обнаружения тела мужчины, а также его супруги и малолетнего ребенка были возбуждены уголовные дела.

Ранее URA.RU писало о пермяке, который убил одну свою знакомую и, чтобы избавиться от свидетелей, пырнул ножом вторую. Но женщина выжила. А убийцу приговорили к 16 годам тюрьмы.