Тентованная Газель упала на левый бок
Возле города Сим на челябинском отрезке трассы М5 перевернулся грузовик «Газель». Видео поделились очевидцы в соцсетях.
«Сим сегодня днем. Подробности уточняются», — говорится в сообщении группы «Трасса М5 Уфа — Челябинск» со ссылкой на видео из сообщества «Трасса М-5 Челябинск — Уфа „Урал“».
На кадрах заметно, что тентованный автомобиль «Газель» лежит на левом боку, загораживая проезд по своей полосе. В комментариях указали, что водителю необходимо было закрепить груз, тогда бы этого не произошло.
Оперативно получить комментарий ГИБДД России по Челябинской области не удалось. URA.RU направило запрос по данному поводу.
Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog