11 ноября 2022

На челябинской трассе М5 перевернулся грузовик. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДПС, ГАИ, ГИБДД. Челябинск, гаи, полиция, проблесковый маячок, гибдд, дпс
Тентованная Газель упала на левый бок Фото:

Возле города Сим на челябинском отрезке трассы М5 перевернулся грузовик «Газель». Видео поделились очевидцы в соцсетях.

«Сим сегодня днем. Подробности уточняются», — говорится в сообщении группы «Трасса М5 Уфа — Челябинск» со ссылкой на видео из сообщества «Трасса М-5 Челябинск — Уфа „Урал“».

На кадрах заметно, что тентованный автомобиль «Газель» лежит на левом боку, загораживая проезд по своей полосе. В комментариях указали, что водителю необходимо было закрепить груз, тогда бы этого не произошло.

Оперативно получить комментарий ГИБДД России по Челябинской области не удалось. URA.RU направило запрос по данному поводу.

Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

Возле города Сим на челябинском отрезке трассы М5 перевернулся грузовик «Газель». Видео поделились очевидцы в соцсетях. «Сим сегодня днем. Подробности уточняются», — говорится в сообщении группы «Трасса М5 Уфа — Челябинск» со ссылкой на видео из сообщества «Трасса М-5 Челябинск — Уфа „Урал“». На кадрах заметно, что тентованный автомобиль «Газель» лежит на левом боку, загораживая проезд по своей полосе. В комментариях указали, что водителю необходимо было закрепить груз, тогда бы этого не произошло. Оперативно получить комментарий ГИБДД России по Челябинской области не удалось. URA.RU направило запрос по данному поводу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...