Тентованная Газель упала на левый бок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Возле города Сим на челябинском отрезке трассы М5 перевернулся грузовик «Газель». Видео поделились очевидцы в соцсетях.

«Сим сегодня днем. Подробности уточняются», — говорится в сообщении группы «Трасса М5 Уфа — Челябинск» со ссылкой на видео из сообщества «Трасса М-5 Челябинск — Уфа „Урал“».

На кадрах заметно, что тентованный автомобиль «Газель» лежит на левом боку, загораживая проезд по своей полосе. В комментариях указали, что водителю необходимо было закрепить груз, тогда бы этого не произошло.

Оперативно получить комментарий ГИБДД России по Челябинской области не удалось. URA.RU направило запрос по данному поводу.