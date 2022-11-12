В Курганской области односельчане просили денег у женщины, угрожая ножом

13 ноября 2022 в 13:35 Размер текста - 17 +

Злоумышленники забрали телефон и ушли Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жители Куртамышского района Курганской области просили в долг денег у 85-летней женщины. Получив отказ, они начали угрожать ей ножом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области. «К пенсионерке пришли двое и попросили ее дать денег в долг. Получив отказ, они начали угрожать женщине ножом и требовать, чтобы она отдала все имеющиеся у нее деньги. Пытаясь защититься от нападавших, потерпевшая получила несколько ссадин. Женщина сказала им, что все деньги она отдает своей дочери, которая покупает ей продукты и все необходимое. Злоумышленники обыскали дом, забрали телефон стоимостью 1 300 рублей и ушли», — сообщают в ведомстве. 85-летняя пенсионерка обратилась за помощью к своему соседу и тот сообщил полицейским о случившемся. Потерпевшая сообщила, что нападавшими были ранее судимые мужчина и женщина, которые были очень пьяными. Против злоумышленников возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до десяти лет.

Жители Куртамышского района Курганской области просили в долг денег у 85-летней женщины. Получив отказ, они начали угрожать ей ножом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области. «К пенсионерке пришли двое и попросили ее дать денег в долг. Получив отказ, они начали угрожать женщине ножом и требовать, чтобы она отдала все имеющиеся у нее деньги. Пытаясь защититься от нападавших, потерпевшая получила несколько ссадин. Женщина сказала им, что все деньги она отдает своей дочери, которая покупает ей продукты и все необходимое. Злоумышленники обыскали дом, забрали телефон стоимостью 1 300 рублей и ушли», — сообщают в ведомстве. 85-летняя пенсионерка обратилась за помощью к своему соседу и тот сообщил полицейским о случившемся. Потерпевшая сообщила, что нападавшими были ранее судимые мужчина и женщина, которые были очень пьяными. Против злоумышленников возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до десяти лет.