В Курганской области односельчане просили денег у женщины, угрожая ножом

Жители Куртамышского района Курганской области просили в долг денег у 85-летней женщины. Получив отказ, они начали угрожать ей ножом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области.
«К пенсионерке пришли двое и попросили ее дать денег в долг. Получив отказ, они начали угрожать женщине ножом и требовать, чтобы она отдала все имеющиеся у нее деньги. Пытаясь защититься от нападавших, потерпевшая получила несколько ссадин. Женщина сказала им, что все деньги она отдает своей дочери, которая покупает ей продукты и все необходимое. Злоумышленники обыскали дом, забрали телефон стоимостью 1 300 рублей и ушли», — сообщают в ведомстве.
85-летняя пенсионерка обратилась за помощью к своему соседу и тот сообщил полицейским о случившемся. Потерпевшая сообщила, что нападавшими были ранее судимые мужчина и женщина, которые были очень пьяными. Против злоумышленников возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до десяти лет.
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