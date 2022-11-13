«Коммерсант»: власти РФ пересмотрят расчет цен на нефть Urals

14 ноября 2022 в 05:51 Размер текста - 17 +

Сохранность и стабильность налоговых и таможенных доходов от нефти стали приоритетом в работе властей РФ Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В начале 2023 года Минфин России пересмотрит ценообразование российской нефти Urals. Об этом сообщили в ведомстве. В Минфине заявили, что в первом квартале 2023 года намерены использовать существующую котировку Urals на базисе CIF Роттердам и Аугуста (Сицилия) для расчета налогов, несмотря на эмбарго Европейского союза на российскую нефть, передает « Коммерсант ». Таким образом, уровень налогов, экспортной пошлины и обратного акциза на нефть будут формироваться по «расчетной» котировке ценового агентства Argus на основе европейского рынка. Новость по теме Какие санкции Запад ввел против России с начала спецоперации «Минфин совместно с Минэнерго, Минэкономразвития и нефтяными компаниями в первом квартале следующего года обсудит целесообразность перехода на использование других котировок. Сохранность и стабильность налоговых и таможенных доходов — это приоритет в будущей работе», — заявили РБК в пресс-службе ведомства. Страны G7, а также Евросоюз планируют добиться ограничения предельной цены на российскую нефть. Такая мера стала ответом на начало спецоперации на Украине. США заявляли о намерениях ограничить стоимость энергоресурса на уровне 60 долларов за баррель. В начале ноября страны G7 отказались от плавающей ставки на российскую нефть. США поставили ультиматум Индии из-за потолка цен на нефть.

В начале 2023 года Минфин России пересмотрит ценообразование российской нефти Urals. Об этом сообщили в ведомстве. В Минфине заявили, что в первом квартале 2023 года намерены использовать существующую котировку Urals на базисе CIF Роттердам и Аугуста (Сицилия) для расчета налогов, несмотря на эмбарго Европейского союза на российскую нефть, передает «Коммерсант». Таким образом, уровень налогов, экспортной пошлины и обратного акциза на нефть будут формироваться по «расчетной» котировке ценового агентства Argus на основе европейского рынка. «Минфин совместно с Минэнерго, Минэкономразвития и нефтяными компаниями в первом квартале следующего года обсудит целесообразность перехода на использование других котировок. Сохранность и стабильность налоговых и таможенных доходов — это приоритет в будущей работе», — заявили РБК в пресс-службе ведомства. Страны G7, а также Евросоюз планируют добиться ограничения предельной цены на российскую нефть. Такая мера стала ответом на начало спецоперации на Украине. США заявляли о намерениях ограничить стоимость энергоресурса на уровне 60 долларов за баррель. В начале ноября страны G7 отказались от плавающей ставки на российскую нефть. США поставили ультиматум Индии из-за потолка цен на нефть.