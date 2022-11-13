13 ноября 2022
12 ноября 2022

В Челябинске 465 человек уехали из своих квартир

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Обрушение части двухэтажного жилого дома на улице Кронштадской. Челябинск, руины, аварийное жилье, ветхое жилье, ветхо-аварийный дом
В Челябинске 21 семья готовится к переезду в новые квартиры Фото:

В Челябинске с начала 2022 года переселены 465 человек, 21 семья готовится к переезду в новые квартиры. Об этом на аппаратном совещании 14 ноября сообщила мэру Наталье Котовой замглавы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

«С начала года 465 человек переселены. Также 21 семья находится сейчас в работе», — рассказала Рыльская.

По ее словам, общая площадь расселения составила 5 тысяч 500 квадратных метров. Восемь ветхих домов подлежат демонтажу в ближайшее время. Еще по четырем домам заключаются контакты на снос.

Ранее в Челябинске было полностью завершено расселение восьми аварийных домов. Из аварийных домов в новостройки переехали 90 семей, во вторичное жилье — две. Также 54 семьи за свои квартиры предпочли денежную компенсацию.

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В Челябинске с начала 2022 года переселены 465 человек, 21 семья готовится к переезду в новые квартиры. Об этом на аппаратном совещании 14 ноября сообщила мэру Наталье Котовой замглавы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская. «С начала года 465 человек переселены. Также 21 семья находится сейчас в работе», — рассказала Рыльская. По ее словам, общая площадь расселения составила 5 тысяч 500 квадратных метров. Восемь ветхих домов подлежат демонтажу в ближайшее время. Еще по четырем домам заключаются контакты на снос. Ранее в Челябинске было полностью завершено расселение восьми аварийных домов. Из аварийных домов в новостройки переехали 90 семей, во вторичное жилье — две. Также 54 семьи за свои квартиры предпочли денежную компенсацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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