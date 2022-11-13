В Челябинске 465 человек уехали из своих квартир

В Челябинске 21 семья готовится к переезду в новые квартиры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске с начала 2022 года переселены 465 человек, 21 семья готовится к переезду в новые квартиры. Об этом на аппаратном совещании 14 ноября сообщила мэру Наталье Котовой замглавы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

«С начала года 465 человек переселены. Также 21 семья находится сейчас в работе», — рассказала Рыльская.

По ее словам, общая площадь расселения составила 5 тысяч 500 квадратных метров. Восемь ветхих домов подлежат демонтажу в ближайшее время. Еще по четырем домам заключаются контакты на снос.

Ранее в Челябинске было полностью завершено расселение восьми аварийных домов. Из аварийных домов в новостройки переехали 90 семей, во вторичное жилье — две. Также 54 семьи за свои квартиры предпочли денежную компенсацию.