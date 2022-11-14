14 ноября 2022

Прокуроры не стали вмешиваться в историю пермячки с «эффектом бабушки»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
XVI съезд муниципальных образований Пермского края, Усть Качка. Пермь, прокурор, шеврон прокуратура
Прокуратура прокомментировала ситуацию с отстранением от опеки Фото:

Прокуратура Пермского края не станет вмешиваться в ситуацию пермячки, которую отстранили от опеки над внучкой за чрезмерное баловство и вседозволенность, а суд назвал это «эффектом бабушки». Такой ответ ведомство прислало на запрос URA.RU.

«В связи с тем, что оценка законности приказа органа опеки и попечительства об отстранении пермячки от опеки дана судом, оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется», — пришли к выводу в прокуратуре. Девочка находится в реабилитационном центре с мая 2022 года.

Ранее агентство писало, что женщина ходила на прием к уполномоченному по правам ребенка в регионе Светлане Денисовой. Совместно с представителями министерства соцразвития был определен план мероприятий, по итогам которого девочку могут вернуть бабушке.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Прокуратура Пермского края не станет вмешиваться в ситуацию пермячки, которую отстранили от опеки над внучкой за чрезмерное баловство и вседозволенность, а суд назвал это «эффектом бабушки». Такой ответ ведомство прислало на запрос URA.RU. «В связи с тем, что оценка законности приказа органа опеки и попечительства об отстранении пермячки от опеки дана судом, оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется», — пришли к выводу в прокуратуре. Девочка находится в реабилитационном центре с мая 2022 года. Ранее агентство писало, что женщина ходила на прием к уполномоченному по правам ребенка в регионе Светлане Денисовой. Совместно с представителями министерства соцразвития был определен план мероприятий, по итогам которого девочку могут вернуть бабушке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...