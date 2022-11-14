Прокуроры не стали вмешиваться в историю пермячки с «эффектом бабушки»

Прокуратура прокомментировала ситуацию с отстранением от опеки Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Прокуратура Пермского края не станет вмешиваться в ситуацию пермячки, которую отстранили от опеки над внучкой за чрезмерное баловство и вседозволенность, а суд назвал это «эффектом бабушки». Такой ответ ведомство прислало на запрос URA.RU.

«В связи с тем, что оценка законности приказа органа опеки и попечительства об отстранении пермячки от опеки дана судом, оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется», — пришли к выводу в прокуратуре. Девочка находится в реабилитационном центре с мая 2022 года.

Ранее агентство писало, что женщина ходила на прием к уполномоченному по правам ребенка в регионе Светлане Денисовой. Совместно с представителями министерства соцразвития был определен план мероприятий, по итогам которого девочку могут вернуть бабушке.