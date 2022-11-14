В Перми пройдет пивная вечеринка с диджеем-стоматологом

На вечеринке гости будут играть в beer-pong Фото: Марина Молдавская © URA.RU

В Перми 19 ноября пройдет beer-pong вечеринка. Beer-pong — это игра, в которой игроки бросают мяч для настольного тенниса через стол, стремясь попасть им в кружку с пивом, стоящую на другом конце стола. А гостем мероприятия станет Елена Кухта — руководитель фамильной стоматологии «Кухта Дент». Мероприятие проводят организаторы вечеринок в Перми «ИZИ».

«Будем рады провести экспериментальную вечеринку.Будем играть в beer-pong c 19 до 23 часов. Также будет вечеринка, танцы. Специальный гость — Елена Кухта со своим DJ-сетом», — указано в анонсе мероприятия.

Это будет первый диджейский сет Елены Кухты. Вход на вечеринку стоит от 250 до 400 рублей. А стоимость участия команды из двух человек — 1000 рублей, записываться нужно заранее. Место проведения вечеринки «ИZИ» сообщат в день мероприятия.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми пройдет императорский ужин. Его организуют в ресторане «Белка».