Публичные слушания по проекту назначены на 24 ноября 2022 Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Челябинске в Ленинском районе планируют построить новую автодорогу, разработчиком проекта которой выступает индустриальный парк ООО «Станкомаш». Публичные слушания по этому вопросу пройдут в Доме архитектора 24 ноября.

«Провести публичные слушания 24 ноября 2022 года по рассмотрению документации по планировке территории для размещения автодороги от КПП № 7 до улицы Енисейской в Ленинском районе города Челябинска. Подготовленную документацию направить Главе города Челябинска», — сообщается в документации.

Инициатором проекта займется индустриальный парк ООО «Станкомаш». Трасса проектной площадью 2,5 гектар пройдет в Ленинском районе от КПП №7 до улицы Енисейской. Протяженность дороги составит 237 квадратных метров.

По данным сервиса СБИС, основным совладельцем индустриального парка ООО «Станкомаш» (инициатор проекта) является Валерий Бондаренко. Помимо компании массовому учредителю принадлежат фирмы ООО «Корнет» (производство арматуры), ООО «ЭТС» (передача электроэнергии), НТС «Конар» (услуги по сертификации продукции и аттестации производств) и СКТ-ООО (услуги металлообработки).

Также на северо-западе Челябинска у микрорайона Тополиная аллея построят новую дорогу, которая будет четырехполосной. Планируется, что трасса станет магистральной улицей районного значения.