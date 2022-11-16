Прокуратура ХМАО вмешалась в историю с ребенком, который сбежал от органов опеки

17 ноября 2022 в 19:52 Размер текста - 17 +

Домой мальчик добрался на попутке Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Прокуратура ХМАО вмешалась в инцидент с восьмилетним ребенком, который сбежал из больницы Сургута, куда его поместили сотрудники управления опеки и попечительства Сургутского района. Ребенок самостоятельно отправился в поселение, находящееся в 15 километрах от города, чтобы встретится с матерью, которую ограничили в родительских правах и запрещали навещать сына. Об этом URA.RU сообщили члены общественной организации «Семья права». «Сейчас этим инцидентом занимается прокуратура ХМАО. Мама ребенка совместно с нашим юристом написали несколько жалоб в прокуратуру округа и района. Мы сообщили в прокуратуру, что ребенок, находясь под надзором службы опеки Сургутского района, сбежал от них и пришел домой к матери, которая живет в 15 километрах от Сургута. Кроме этого, мы пожаловались на действия самих сотрудников опеки, которые сообщили ребенку, что у него больше нет матери и про нее нужно забыть. На сколько мы знаем, в отношении инспектора опеки уже началась проверка», — сообщили общественники. По словам общественников, в конце октября ребенок ушел из больницы в Сургуте, куда его поместили органы опеки, и отправился к матери. Он добрался до трассы, ведущую из города, и пошел пешком в поселок. «Как рассказал ребенок матери, до поселения его довез какой-то мужчина, который увидев ребенка, остановился и предложил помощь», — добавили общественники. За разъяснениями журналист URA.RU обратился в прокуратуру округа. В ведомстве сообщили, что действительно у них зафиксированы обращения женщины. Но какие действия принимаются по этому поводу, в ведомстве не сообщили. Уточнить информацию в администрации Сургутского района, которой подведомственно управление опеки и попечительства, не удалось. В пресс-центре не ответили на телефонный звонок. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте ребенок сбежал от органов опеки после разлуки с матерью. Мальчик ушел из больницы, в которую его поместили сотрудники управления опеки и попечительства Сургутского района. Ребенок самостоятельно отправился в поселение, находящееся в 15 километрах от города.

Прокуратура ХМАО вмешалась в инцидент с восьмилетним ребенком, который сбежал из больницы Сургута, куда его поместили сотрудники управления опеки и попечительства Сургутского района. Ребенок самостоятельно отправился в поселение, находящееся в 15 километрах от города, чтобы встретится с матерью, которую ограничили в родительских правах и запрещали навещать сына. Об этом URA.RU сообщили члены общественной организации «Семья права». «Сейчас этим инцидентом занимается прокуратура ХМАО. Мама ребенка совместно с нашим юристом написали несколько жалоб в прокуратуру округа и района. Мы сообщили в прокуратуру, что ребенок, находясь под надзором службы опеки Сургутского района, сбежал от них и пришел домой к матери, которая живет в 15 километрах от Сургута. Кроме этого, мы пожаловались на действия самих сотрудников опеки, которые сообщили ребенку, что у него больше нет матери и про нее нужно забыть. На сколько мы знаем, в отношении инспектора опеки уже началась проверка», — сообщили общественники. По словам общественников, в конце октября ребенок ушел из больницы в Сургуте, куда его поместили органы опеки, и отправился к матери. Он добрался до трассы, ведущую из города, и пошел пешком в поселок. «Как рассказал ребенок матери, до поселения его довез какой-то мужчина, который увидев ребенка, остановился и предложил помощь», — добавили общественники. За разъяснениями журналист URA.RU обратился в прокуратуру округа. В ведомстве сообщили, что действительно у них зафиксированы обращения женщины. Но какие действия принимаются по этому поводу, в ведомстве не сообщили. Уточнить информацию в администрации Сургутского района, которой подведомственно управление опеки и попечительства, не удалось. В пресс-центре не ответили на телефонный звонок. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте ребенок сбежал от органов опеки после разлуки с матерью. Мальчик ушел из больницы, в которую его поместили сотрудники управления опеки и попечительства Сургутского района. Ребенок самостоятельно отправился в поселение, находящееся в 15 километрах от города.