Робот-верблюд следит за соревнованиями и общается с участниками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске для проведения юношеских соревнований в категории «сумо» создали робота-верблюда. Как URA.RU сообщил один из создателей, учебный мастер Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) Алексей Галка, оборудование обладает компьютерным зрением и голосовым помощником.

«Робот-судья предназначен для замены реального судьи. В детских соревнованиях не хватает квалифицированных кадров, которые могут судить. Модуль может общаться. Придали ему образ верблюда», — пояснил URA.RU Галка.

Квалифицированную атмосферу судейства разработчики внедрили в «Академии „Робозум“». Стенд реагирует на голосовое управление. Бой начинается с фразы «На старт!». Сверху на роботов нанесены QR-коды. По ним техника отслеживает статистику.

В настоящее время реализуется обновление: дополнительное табло с результатами участников соревнований. Робот сможет формировать турнирную сетку, фиксировать результаты, приглашать участников.

Проекты по робототехнике являются важной составляющей приобщения к исследованиям молодежи. Мотивацию для освоения цифровых профессий формируют различными механиками, включая игровые. Власти РФ рассчитывают, что в итоге 200 тысяч граждан смогут освоить цифровые компетенции. Обучение организуют в рамках программ дополнительного образования на условиях полной или частичной компенсации затрат.