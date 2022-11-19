В последний день ноября пермяков зовут сдать кровь

20 ноября 2022 в 05:27 Размер текста - 17 +

30 ноября и 1 декабря кровь можно сдать в корпусах пермского политеха Фото: Сергей Русанов © URA.RU Краевая станция переливания крови совместно с политехническим университетом зовет пермяков поучаствовать в акции «Дни донора ПНИПУ». Кровь будут принимать два дня — 30 ноября и 1 декабря. Информация размещена на официальной странице добровольческого направления вуза «ДоброВо» в соцсети «ВКонтакте». «А ты знаешь, что 450 мл твоей крови могут спасти 3 человек? Одному пойдет кровь, другому — плазма, третьему — тромбоциты, а взамен ты узнаешь свою группу крови и резус-фактор, получишь два дня выходных (официальных!) и компенсацию питания», — указано в посте группы. Доноров будут принимать 30 ноября в ДЦ «Комплекс» по адресу ул. Профессора Дедюкина, 22 с 9:30 до 12:30, а 1 декабря — в малом спортивном зале главного корпуса пермского политеха на Комсомольском проспекте, 29 с 9:00 до 12:00. Организаторы напоминают о противопоказании к донорству. К числу временных относят возраст до 18 лет, вес менее 54 кг, беременность и роды, прием антибиотиков, прививки, простудные заболевания, татуировки. Из абсолютных противопоказаний — злокачественные новообразования, болезни крови, органические заболевания ЦНС, бронхиальная астма, СПИД, сифилис, туберкулез. Ранее URA.RU сообщало, что жители Чайковского Пермского края опасаются дефицита доноров. В городе закрыли единственный центр переливания крови. Работа с донорами там переведена в «экспедиционный формат».

Краевая станция переливания крови совместно с политехническим университетом зовет пермяков поучаствовать в акции «Дни донора ПНИПУ». Кровь будут принимать два дня — 30 ноября и 1 декабря. Информация размещена на официальной странице добровольческого направления вуза «ДоброВо» в соцсети «ВКонтакте». «А ты знаешь, что 450 мл твоей крови могут спасти 3 человек? Одному пойдет кровь, другому — плазма, третьему — тромбоциты, а взамен ты узнаешь свою группу крови и резус-фактор, получишь два дня выходных (официальных!) и компенсацию питания», — указано в посте группы. Доноров будут принимать 30 ноября в ДЦ «Комплекс» по адресу ул. Профессора Дедюкина, 22 с 9:30 до 12:30, а 1 декабря — в малом спортивном зале главного корпуса пермского политеха на Комсомольском проспекте, 29 с 9:00 до 12:00. Организаторы напоминают о противопоказании к донорству. К числу временных относят возраст до 18 лет, вес менее 54 кг, беременность и роды, прием антибиотиков, прививки, простудные заболевания, татуировки. Из абсолютных противопоказаний — злокачественные новообразования, болезни крови, органические заболевания ЦНС, бронхиальная астма, СПИД, сифилис, туберкулез. Ранее URA.RU сообщало, что жители Чайковского Пермского края опасаются дефицита доноров. В городе закрыли единственный центр переливания крови. Работа с донорами там переведена в «экспедиционный формат».