Власти пермского города просят жителей не платить налог в бюджет края

Власти Осы хотят сохранить поступления от транспортного налога Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Осинского городского округа просят жителей заплатить транспортный налог до конца декабря, иначе деньги попадут не в местный, а в региональный бюджет. Таким образом чиновники Осы намерены сохранить у себя около 29,5 млн рублей, говорится в их обращении в соцсети «ВКонтакте».

«Осинцы, если вы заплатите транспортный налог до конца декабря — деньги пойдут в бюджет округа. Это порядка 29,5 миллионов рублей. Эти деньги идут на ремонт дорог, уличное освещение, строительство тротуаров и другие нужды», — отмечается в сообщении.

Как ранее рассказывало URA.RU, правительство Пермского края в августе объявило, что поступления от транспортного налога больше не будут перечисляться в бюджеты муниципалитетов, а напрямую пойдут в региональную казну. Пермь из-за этого потеряет около 900 млн рублей, уже подсчитали в мэрии. Ранее с просьбой к жителям сохранить деньги 2022 года в местном бюджете обращался и глава Очерского округа Алексей Солодников. Что касается Осинского округа, то его глава Алексей Григорьев не раз жаловался на нехватку средств в бюджете для исполнения всех обязательств.