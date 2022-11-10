Мэр пермского города пожаловался на нехватку денег

В Осе Пермского края денег в казне хватает только на половину нужд

10 ноября 2022 в 17:26 Размер текста - 17 +

Денег в казне Осы хватает только на половину нужд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Осинского городского округа Пермского края Алексей Григорьев представил депутатам бюджет на 2023—2025 годы. Как выяснилось, денег в казне хватает только на выполнение половины муниципальных программ. «Потребность всех муниципальных программ закрыта всего на 53,7 процента. Это, конечно, огорчает, что мы не можем нашим дотационным бюджетом выполнить все пожелания жителей», — пишет Григорьев в соцсетях. Он отмечает, что сделать бюджет сбалансированным с каждым годом все сложнее. «Появляется много новых объектов, которые надо обслуживать. Нужно исполнять майские указы президента РФ. Ужесточается законодательство, к примеру, по антитеррористической безопасности», — поясняет мэр. Все аспекты бюджета Григорьев предлагает жителям обсудить на публичных слушаниях, которые состоятся 21 ноября. Ранее чиновник уже сетовал на скромные возможности городского бюджета. По его словам, чтобы закрыть все потребности территории, необходимо более четырех млрд рублей, но так как этих денег нет, то приходится выбирать между ремонтом дорог и питанием детей-инвалидов.

Глава Осинского городского округа Пермского края Алексей Григорьев представил депутатам бюджет на 2023—2025 годы. Как выяснилось, денег в казне хватает только на выполнение половины муниципальных программ. «Потребность всех муниципальных программ закрыта всего на 53,7 процента. Это, конечно, огорчает, что мы не можем нашим дотационным бюджетом выполнить все пожелания жителей», — пишет Григорьев в соцсетях. Он отмечает, что сделать бюджет сбалансированным с каждым годом все сложнее. «Появляется много новых объектов, которые надо обслуживать. Нужно исполнять майские указы президента РФ. Ужесточается законодательство, к примеру, по антитеррористической безопасности», — поясняет мэр. Все аспекты бюджета Григорьев предлагает жителям обсудить на публичных слушаниях, которые состоятся 21 ноября. Ранее чиновник уже сетовал на скромные возможности городского бюджета. По его словам, чтобы закрыть все потребности территории, необходимо более четырех млрд рублей, но так как этих денег нет, то приходится выбирать между ремонтом дорог и питанием детей-инвалидов.