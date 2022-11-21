Жительница Херсона приехала в ХМАО, чтобы вылечить сына

22 ноября 2022 в 20:45 Размер текста - 17 +

Ребенок после бомбежек перестал кушать и часто болеть Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Жительница Херсона приехала в Сургут (ХМАО), чтобы вылечить своего сына. У ребенка снизился иммунитет и он стал часто болеть. Подробностями беженка поделилась с URA.RU на условиях анонимности. «В ХМАО у нас живут родственники, и они нас позвали в Сургут. Там, в Херсоне, у нас ничего практически не осталось, да и ребенок заболел. А сами понимаете, какая в тех условиях, когда каждый день бомбежки, может быть помощь мальчику. Мы сначала поехали в Крым, а потом уже в Сургут. Только тут врачи смогли помочь ребенку. После начала боевых действий он почти перестал кушать и начал слабеть, часто болел», — сообщила женщина. По словам беженки, изначально они планировали пожить в Крыму несколько месяцев. Но после ухудшения здоровья у ребенка решили ехать в ХМАО. «Сейчас, слава Богу, все хорошо. Сын поправляется. Его уже выписали из больницы. Проходим реабилитацию в поликлинике. Старшая дочь пошла в школу, и ей тут очень нравится. Ей ведь пришлось почти полгода учебы пропустить», — добавляет женщина. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО готовы принять сотни беженцев с Донбасса. Решения регионального правительства касаются выделения денежных средств из резерва округа городам Югры на содержание, размещение, социальное обеспечение и питание прибывающих. С 24 февраля Россия проводит специальную военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Херсона приехала в Сургут (ХМАО), чтобы вылечить своего сына. У ребенка снизился иммунитет и он стал часто болеть. Подробностями беженка поделилась с URA.RU на условиях анонимности. «В ХМАО у нас живут родственники, и они нас позвали в Сургут. Там, в Херсоне, у нас ничего практически не осталось, да и ребенок заболел. А сами понимаете, какая в тех условиях, когда каждый день бомбежки, может быть помощь мальчику. Мы сначала поехали в Крым, а потом уже в Сургут. Только тут врачи смогли помочь ребенку. После начала боевых действий он почти перестал кушать и начал слабеть, часто болел», — сообщила женщина. По словам беженки, изначально они планировали пожить в Крыму несколько месяцев. Но после ухудшения здоровья у ребенка решили ехать в ХМАО. «Сейчас, слава Богу, все хорошо. Сын поправляется. Его уже выписали из больницы. Проходим реабилитацию в поликлинике. Старшая дочь пошла в школу, и ей тут очень нравится. Ей ведь пришлось почти полгода учебы пропустить», — добавляет женщина. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО готовы принять сотни беженцев с Донбасса. Решения регионального правительства касаются выделения денежных средств из резерва округа городам Югры на содержание, размещение, социальное обеспечение и питание прибывающих. С 24 февраля Россия проводит специальную военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса.