21 ноября 2022

Жительница Херсона приехала в ХМАО, чтобы вылечить сына

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация людей из осажденного Мариуполя. Украина, автомобили, колонна, эвакуация, машины, украина, мариуполь, беженцы, гуманитарная катастрофа
Ребенок после бомбежек перестал кушать и часто болеть Фото:

Жительница Херсона приехала в Сургут (ХМАО), чтобы вылечить своего сына. У ребенка снизился иммунитет и он стал часто болеть. Подробностями беженка поделилась с URA.RU на условиях анонимности.

«В ХМАО у нас живут родственники, и они нас позвали в Сургут. Там, в Херсоне, у нас ничего практически не осталось, да и ребенок заболел. А сами понимаете, какая в тех условиях, когда каждый день бомбежки, может быть помощь мальчику. Мы сначала поехали в Крым, а потом уже в Сургут. Только тут врачи смогли помочь ребенку. После начала боевых действий он почти перестал кушать и начал слабеть, часто болел», — сообщила женщина.

По словам беженки, изначально они планировали пожить в Крыму несколько месяцев. Но после ухудшения здоровья у ребенка решили ехать в ХМАО. «Сейчас, слава Богу, все хорошо. Сын поправляется. Его уже выписали из больницы. Проходим реабилитацию в поликлинике. Старшая дочь пошла в школу, и ей тут очень нравится. Ей ведь пришлось почти полгода учебы пропустить», — добавляет женщина.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО готовы принять сотни беженцев с Донбасса. Решения регионального правительства касаются выделения денежных средств из резерва округа городам Югры на содержание, размещение, социальное обеспечение и питание прибывающих.

С 24 февраля Россия проводит специальную военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса.

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Жительница Херсона приехала в Сургут (ХМАО), чтобы вылечить своего сына. У ребенка снизился иммунитет и он стал часто болеть. Подробностями беженка поделилась с URA.RU на условиях анонимности. «В ХМАО у нас живут родственники, и они нас позвали в Сургут. Там, в Херсоне, у нас ничего практически не осталось, да и ребенок заболел. А сами понимаете, какая в тех условиях, когда каждый день бомбежки, может быть помощь мальчику. Мы сначала поехали в Крым, а потом уже в Сургут. Только тут врачи смогли помочь ребенку. После начала боевых действий он почти перестал кушать и начал слабеть, часто болел», — сообщила женщина. По словам беженки, изначально они планировали пожить в Крыму несколько месяцев. Но после ухудшения здоровья у ребенка решили ехать в ХМАО. «Сейчас, слава Богу, все хорошо. Сын поправляется. Его уже выписали из больницы. Проходим реабилитацию в поликлинике. Старшая дочь пошла в школу, и ей тут очень нравится. Ей ведь пришлось почти полгода учебы пропустить», — добавляет женщина. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО готовы принять сотни беженцев с Донбасса. Решения регионального правительства касаются выделения денежных средств из резерва округа городам Югры на содержание, размещение, социальное обеспечение и питание прибывающих. С 24 февраля Россия проводит специальную военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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