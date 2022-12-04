04 декабря 2022
03 декабря 2022
02 декабря 2022

Экс-глава Калининского района получил пост в мэрии Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
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Аппаратное совещание у главы города. Челябинск, колесник сергей
Сергей Колесник назначен начальником управления делами администрации областного центра Фото:

Бывший глава Калининского района Челябинска Сергей Колесник назначен начальником управления делами администрации областного центра. Об этом заявила 5 декабря на аппаратном совещании мэр города Наталья Котова.

«Колесник Сергей Валерьевич возглавил управление делами администрации Челябинска. Ранее он руководил администрацией Калининского района», — заявила Котова, предваряя транслирующееся в прямом эфире совещание.

Колесник подал в отставку с поста главы Калининского района 23 ноября. Он руководил районом 11 лет. Депутаты райсовета приняли отставку Колесника и назначили и. о. главы района Владимира Шамне. Ранее Шамне занимал пост вице-мэра Челябинска и курировал капитальное строительство.

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Бывший глава Калининского района Челябинска Сергей Колесник назначен начальником управления делами администрации областного центра. Об этом заявила 5 декабря на аппаратном совещании мэр города Наталья Котова. «Колесник Сергей Валерьевич возглавил управление делами администрации Челябинска. Ранее он руководил администрацией Калининского района», — заявила Котова, предваряя транслирующееся в прямом эфире совещание. Колесник подал в отставку с поста главы Калининского района 23 ноября. Он руководил районом 11 лет. Депутаты райсовета приняли отставку Колесника и назначили и. о. главы района Владимира Шамне. Ранее Шамне занимал пост вице-мэра Челябинска и курировал капитальное строительство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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