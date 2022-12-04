Экс-глава Калининского района получил пост в мэрии Челябинска

Бывший глава Калининского района Челябинска Сергей Колесник назначен начальником управления делами администрации областного центра. Об этом заявила 5 декабря на аппаратном совещании мэр города Наталья Котова.
«Колесник Сергей Валерьевич возглавил управление делами администрации Челябинска. Ранее он руководил администрацией Калининского района», — заявила Котова, предваряя транслирующееся в прямом эфире совещание.
Колесник подал в отставку с поста главы Калининского района 23 ноября. Он руководил районом 11 лет. Депутаты райсовета приняли отставку Колесника и назначили и. о. главы района Владимира Шамне. Ранее Шамне занимал пост вице-мэра Челябинска и курировал капитальное строительство.
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