Экс-глава Калининского района получил пост в мэрии Челябинска

05 декабря 2022 в 10:05 Размер текста - 17 +

Сергей Колесник назначен начальником управления делами администрации областного центра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший глава Калининского района Челябинска Сергей Колесник назначен начальником управления делами администрации областного центра. Об этом заявила 5 декабря на аппаратном совещании мэр города Наталья Котова. «Колесник Сергей Валерьевич возглавил управление делами администрации Челябинска. Ранее он руководил администрацией Калининского района», — заявила Котова, предваряя транслирующееся в прямом эфире совещание. Колесник подал в отставку с поста главы Калининского района 23 ноября. Он руководил районом 11 лет. Депутаты райсовета приняли отставку Колесника и назначили и. о. главы района Владимира Шамне. Ранее Шамне занимал пост вице-мэра Челябинска и курировал капитальное строительство.

Бывший глава Калининского района Челябинска Сергей Колесник назначен начальником управления делами администрации областного центра. Об этом заявила 5 декабря на аппаратном совещании мэр города Наталья Котова. «Колесник Сергей Валерьевич возглавил управление делами администрации Челябинска. Ранее он руководил администрацией Калининского района», — заявила Котова, предваряя транслирующееся в прямом эфире совещание. Колесник подал в отставку с поста главы Калининского района 23 ноября. Он руководил районом 11 лет. Депутаты райсовета приняли отставку Колесника и назначили и. о. главы района Владимира Шамне. Ранее Шамне занимал пост вице-мэра Челябинска и курировал капитальное строительство.