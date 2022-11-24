В Мелитополе зафиксированы прилеты ракет

Военкор рассказал о прилете в в районе мелитопольского аэродрома (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Мелитополе (город Запорожской области) зафиксированы два прилета ракет. Об этом сообщил военный корреспондент URA.RU с места событий.
«В Мелитополе только что было два прилета! Было очень громко!» — написал корреспондент. Также корреспондент отметил, что прилет был в районе мелитопольского аэродрома. Точное место пока не известно. Он добавил, что подробности произошедшего уточняются.