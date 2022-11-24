В Мелитополе зафиксированы прилеты ракет

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Выставка вооружений Russia Arms Expo-2013. RAE. Нижний Тагил, военная техника, испытательный полигон, ракета, выстрел
Военкор рассказал о прилете в в районе мелитопольского аэродрома (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Мелитополе (город Запорожской области) зафиксированы два прилета ракет. Об этом сообщил военный корреспондент URA.RU с места событий.

«В Мелитополе только что было два прилета! Было очень громко!» — написал корреспондент. Также корреспондент отметил, что прилет был в районе мелитопольского аэродрома. Точное место пока не известно. Он добавил, что подробности произошедшего уточняются.

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В Мелитополе (город Запорожской области) зафиксированы два прилета ракет. Об этом сообщил военный корреспондент URA.RU с места событий. «В Мелитополе только что было два прилета! Было очень громко!» — написал корреспондент. Также корреспондент отметил, что прилет был в районе мелитопольского аэродрома. Точное место пока не известно. Он добавил, что подробности произошедшего уточняются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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