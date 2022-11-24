Челябинские ревизоры проверят региональный минсельхоз

25 ноября 2022 в 09:54 Размер текста - 17 +

Ревизоры проверят, как тратятся субсидии, выделяемые фермерам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Контрольно-счетная палата Челябинской области (КСП) приступает к проверке регионального министерства сельского хозяйства. Ревизоры проведут аудит использования средств, выделяемых сельхозпроизводителям. Об этом 25 ноября сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Приступаем к проведению контрольного мероприятия по проверке средств, предоставленных сельхозтоваропроизводителям области в рамках госпрограммы „Развитие сельского хозяйства Челябинской области“. Объекты проверки- министерство сельского хозяйства Челябинской области», — заявили URA.RU в пресс-службе КСП. В ведомстве отмечают, что проверять будут не только министерство, но и выборочно получателей субсидий. В программу мероприятий также включена проверка выполнения минсельхозом условий предоставления субсидий и достижения целевых показателей госпрограммы по развитию сельского хозяйства.

Контрольно-счетная палата Челябинской области (КСП) приступает к проверке регионального министерства сельского хозяйства. Ревизоры проведут аудит использования средств, выделяемых сельхозпроизводителям. Об этом 25 ноября сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Приступаем к проведению контрольного мероприятия по проверке средств, предоставленных сельхозтоваропроизводителям области в рамках госпрограммы „Развитие сельского хозяйства Челябинской области“. Объекты проверки- министерство сельского хозяйства Челябинской области», — заявили URA.RU в пресс-службе КСП. В ведомстве отмечают, что проверять будут не только министерство, но и выборочно получателей субсидий. В программу мероприятий также включена проверка выполнения минсельхозом условий предоставления субсидий и достижения целевых показателей госпрограммы по развитию сельского хозяйства.