24 ноября 2022

Челябинские ревизоры проверят региональный минсельхоз

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд в магазины городов Челябинск и Копейск. Челябинск, министерство сельского хозяйства, минсельхоз
Ревизоры проверят, как тратятся субсидии, выделяемые фермерам Фото:

Контрольно-счетная палата Челябинской области (КСП) приступает к проверке регионального министерства сельского хозяйства. Ревизоры проведут аудит использования средств, выделяемых сельхозпроизводителям. Об этом 25 ноября сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Приступаем к проведению контрольного мероприятия по проверке средств, предоставленных сельхозтоваропроизводителям области в рамках госпрограммы „Развитие сельского хозяйства Челябинской области“. Объекты проверки- министерство сельского хозяйства Челябинской области», — заявили URA.RU в пресс-службе КСП.

В ведомстве отмечают, что проверять будут не только министерство, но и выборочно получателей субсидий. В программу мероприятий также включена проверка выполнения минсельхозом условий предоставления субсидий и достижения целевых показателей госпрограммы по развитию сельского хозяйства.

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Контрольно-счетная палата Челябинской области (КСП) приступает к проверке регионального министерства сельского хозяйства. Ревизоры проведут аудит использования средств, выделяемых сельхозпроизводителям. Об этом 25 ноября сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Приступаем к проведению контрольного мероприятия по проверке средств, предоставленных сельхозтоваропроизводителям области в рамках госпрограммы „Развитие сельского хозяйства Челябинской области“. Объекты проверки- министерство сельского хозяйства Челябинской области», — заявили URA.RU в пресс-службе КСП. В ведомстве отмечают, что проверять будут не только министерство, но и выборочно получателей субсидий. В программу мероприятий также включена проверка выполнения минсельхозом условий предоставления субсидий и достижения целевых показателей госпрограммы по развитию сельского хозяйства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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