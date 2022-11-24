24 ноября 2022

Жители челябинского города массово побросали машины на дорогах из-за сугробов

© Служба новостей «URA.RU»
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ЖКХ. Челябинск, зима, лед, автомобиль в снегу, мороз, дэу матиз
Карталинцам пришлось добираться до работы пешком по снегу Фото:

Жители Карталов (Челябинская область) массово побросали свой личный автотранспорт на дорогах из-за невозможности добраться до работы. Город и окрестности 25 ноября занесло сугробами, которые никто не чистит, жалуются карталинцы в социальных сетях.

«Сегодня утром полгорода просто бросили машины на дорогах. Некоторые даже не знают, где им пришлось оставить свой автомобиль. Я еле выехала из частного сектора, потом застряла», — цитирует слова женщины telegram-канал Картновости.

Женщина рассказала, что она работник железной дороги. Как и большинству ее коллег, ей пришлось добираться до работы по сугробам вдоль железнодорожного полотна.

Ранее синоптики сообщали, что Челябинскую область накроют снегопады и метели. При этом на автомобильных дорогах присутствует местами сильный гололед.

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Жители Карталов (Челябинская область) массово побросали свой личный автотранспорт на дорогах из-за невозможности добраться до работы. Город и окрестности 25 ноября занесло сугробами, которые никто не чистит, жалуются карталинцы в социальных сетях. «Сегодня утром полгорода просто бросили машины на дорогах. Некоторые даже не знают, где им пришлось оставить свой автомобиль. Я еле выехала из частного сектора, потом застряла», — цитирует слова женщины telegram-канал Картновости. Женщина рассказала, что она работник железной дороги. Как и большинству ее коллег, ей пришлось добираться до работы по сугробам вдоль железнодорожного полотна. Ранее синоптики сообщали, что Челябинскую область накроют снегопады и метели. При этом на автомобильных дорогах присутствует местами сильный гололед.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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