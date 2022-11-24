Жители челябинского города массово побросали машины на дорогах из-за сугробов

Карталинцам пришлось добираться до работы пешком по снегу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Карталов (Челябинская область) массово побросали свой личный автотранспорт на дорогах из-за невозможности добраться до работы. Город и окрестности 25 ноября занесло сугробами, которые никто не чистит, жалуются карталинцы в социальных сетях.

«Сегодня утром полгорода просто бросили машины на дорогах. Некоторые даже не знают, где им пришлось оставить свой автомобиль. Я еле выехала из частного сектора, потом застряла», — цитирует слова женщины telegram-канал Картновости.

Женщина рассказала, что она работник железной дороги. Как и большинству ее коллег, ей пришлось добираться до работы по сугробам вдоль железнодорожного полотна.

Ранее синоптики сообщали, что Челябинскую область накроют снегопады и метели. При этом на автомобильных дорогах присутствует местами сильный гололед.