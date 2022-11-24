24 ноября 2022

Детей мобилизованных свердловчан бесплатно пустят в игровые комнаты в ТЦ

© Служба новостей «URA.RU»
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Детская игровая комната. Курган, игровая комната, детская комната, замания
Для детей участников спецоперации бесплатно откроют двери 29 игровых комнат Фото:
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Мобилизация в России

Дети свердловчан, участвующих в специальной военной операции, смогут бесплатно посещать игровые комнаты в торгово-развлекательных центрах. Список точек, принявших участие в акции, опубликовал департамент информационной политики Свердловской области.

«Уральские предприниматели поддержали инициативу по оказанию поддержки детям мобилизованных граждан, предоставив бесплатный вход в игровые комнаты и на другие развлекательные площадки. С каждым детским центром проработан график и условия бесплатных посещений, чтобы учесть интересы всех категорий маленьких посетителей», — поделился исполняющий обязанности министра агропромышленного комплекса региона Артем Бахтерев.

Инициативу предложили в рамках общероссийской акции «Мы вместе». Дети военных могут попасть в игровые комнаты бесплатно при предъявлении типовой справки из военкомата о том, что родитель проходит службу по мобилизации в Вооруженных силах РФ. Всего в списке — 29 мест — в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Реже, Асбесте, а также в Серовском и Березовском городских округах. Адреса можно посмотреть по ссылке.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области более семи тысяч семей участников спецоперации на Украине получили выплаты по 20 тысяч рублей. В сумме власти выплатили более 140 миллионов рублей.

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Дети свердловчан, участвующих в специальной военной операции, смогут бесплатно посещать игровые комнаты в торгово-развлекательных центрах. Список точек, принявших участие в акции, опубликовал департамент информационной политики Свердловской области. «Уральские предприниматели поддержали инициативу по оказанию поддержки детям мобилизованных граждан, предоставив бесплатный вход в игровые комнаты и на другие развлекательные площадки. С каждым детским центром проработан график и условия бесплатных посещений, чтобы учесть интересы всех категорий маленьких посетителей», — поделился исполняющий обязанности министра агропромышленного комплекса региона Артем Бахтерев. Инициативу предложили в рамках общероссийской акции «Мы вместе». Дети военных могут попасть в игровые комнаты бесплатно при предъявлении типовой справки из военкомата о том, что родитель проходит службу по мобилизации в Вооруженных силах РФ. Всего в списке — 29 мест — в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Реже, Асбесте, а также в Серовском и Березовском городских округах. Адреса можно посмотреть по ссылке. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области более семи тысяч семей участников спецоперации на Украине получили выплаты по 20 тысяч рублей. В сумме власти выплатили более 140 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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