Детей мобилизованных свердловчан бесплатно пустят в игровые комнаты в ТЦ

25 ноября 2022 в 13:33 Размер текста - 17 +

Для детей участников спецоперации бесплатно откроют двери 29 игровых комнат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Дети свердловчан, участвующих в специальной военной операции, смогут бесплатно посещать игровые комнаты в торгово-развлекательных центрах. Список точек, принявших участие в акции, опубликовал департамент информационной политики Свердловской области. «Уральские предприниматели поддержали инициативу по оказанию поддержки детям мобилизованных граждан, предоставив бесплатный вход в игровые комнаты и на другие развлекательные площадки. С каждым детским центром проработан график и условия бесплатных посещений, чтобы учесть интересы всех категорий маленьких посетителей», — поделился исполняющий обязанности министра агропромышленного комплекса региона Артем Бахтерев. Инициативу предложили в рамках общероссийской акции «Мы вместе». Дети военных могут попасть в игровые комнаты бесплатно при предъявлении типовой справки из военкомата о том, что родитель проходит службу по мобилизации в Вооруженных силах РФ. Всего в списке — 29 мест — в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Реже, Асбесте, а также в Серовском и Березовском городских округах. Адреса можно посмотреть по ссылке . Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области более семи тысяч семей участников спецоперации на Украине получили выплаты по 20 тысяч рублей. В сумме власти выплатили более 140 миллионов рублей.

Дети свердловчан, участвующих в специальной военной операции, смогут бесплатно посещать игровые комнаты в торгово-развлекательных центрах. Список точек, принявших участие в акции, опубликовал департамент информационной политики Свердловской области. «Уральские предприниматели поддержали инициативу по оказанию поддержки детям мобилизованных граждан, предоставив бесплатный вход в игровые комнаты и на другие развлекательные площадки. С каждым детским центром проработан график и условия бесплатных посещений, чтобы учесть интересы всех категорий маленьких посетителей», — поделился исполняющий обязанности министра агропромышленного комплекса региона Артем Бахтерев. Инициативу предложили в рамках общероссийской акции «Мы вместе». Дети военных могут попасть в игровые комнаты бесплатно при предъявлении типовой справки из военкомата о том, что родитель проходит службу по мобилизации в Вооруженных силах РФ. Всего в списке — 29 мест — в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Реже, Асбесте, а также в Серовском и Березовском городских округах. Адреса можно посмотреть по ссылке. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области более семи тысяч семей участников спецоперации на Украине получили выплаты по 20 тысяч рублей. В сумме власти выплатили более 140 миллионов рублей.