04 ноября 2022

Власти выплатили более 140 млн рублей семьям мобилизованных из Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Более семи тысяч свердловских семей получили единовременные выплаты Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Свердловской области более семи тысяч семей участников спецоперации на Украине (в том числе мобилизованные — прим. ред.) получили выплаты по 20 тысяч рублей. В сумме власти выплатили более 140 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Более семи тысяч выплат произведено членам семей уральцев, участвующих в спецоперации. Родные свердловчан получат единовременную выплату — в 20 тысяч рублей — на семью, а также аналогичную сумму на каждого из детей военнослужащего», — говорится в сообщении.

Выплата назначается автоматически после передачи муниципальными образованиями списков получателей в Минестерство социальной политики Свердловской области. Близкие военнослужащих могут и самостоятельно обратиться в территориальное управление соцполитики по месту жительства, чтобы получить выплаты.

Ранее партия «Единая Россия» предложила уравнять выплаты, льготы и меры поддержки всех участников спецоперации, независимо от их места жительства. После чего президент России Владимир Путин 4 ноября подписал указ о единовременной выплате 195 тысяч рублей российским военнослужащим, призванных в рамках частичной мобилизации или заключивших контракт.

На территории Украины с 24 февраля проводится специальная военная операция. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация территорий. С 21 сентября по 28 октября в России проходила частичная мобилизация. Свердловская область на 100% выполнила план: было мобилизовано около 9,7 тысячи военнообязанных мужчин.

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В Свердловской области более семи тысяч семей участников спецоперации на Украине (в том числе мобилизованные — прим. ред.) получили выплаты по 20 тысяч рублей. В сумме власти выплатили более 140 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. «Более семи тысяч выплат произведено членам семей уральцев, участвующих в спецоперации. Родные свердловчан получат единовременную выплату — в 20 тысяч рублей — на семью, а также аналогичную сумму на каждого из детей военнослужащего», — говорится в сообщении. Выплата назначается автоматически после передачи муниципальными образованиями списков получателей в Минестерство социальной политики Свердловской области. Близкие военнослужащих могут и самостоятельно обратиться в территориальное управление соцполитики по месту жительства, чтобы получить выплаты. Ранее партия «Единая Россия» предложила уравнять выплаты, льготы и меры поддержки всех участников спецоперации, независимо от их места жительства. После чего президент России Владимир Путин 4 ноября подписал указ о единовременной выплате 195 тысяч рублей российским военнослужащим, призванных в рамках частичной мобилизации или заключивших контракт. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная военная операция. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация территорий. С 21 сентября по 28 октября в России проходила частичная мобилизация. Свердловская область на 100% выполнила план: было мобилизовано около 9,7 тысячи военнообязанных мужчин.
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