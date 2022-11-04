Власти выплатили более 140 млн рублей семьям мобилизованных из Свердловской области

Более семи тысяч свердловских семей получили единовременные выплаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Свердловской области более семи тысяч семей участников спецоперации на Украине (в том числе мобилизованные — прим. ред.) получили выплаты по 20 тысяч рублей. В сумме власти выплатили более 140 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Более семи тысяч выплат произведено членам семей уральцев, участвующих в спецоперации. Родные свердловчан получат единовременную выплату — в 20 тысяч рублей — на семью, а также аналогичную сумму на каждого из детей военнослужащего», — говорится в сообщении.

Выплата назначается автоматически после передачи муниципальными образованиями списков получателей в Минестерство социальной политики Свердловской области. Близкие военнослужащих могут и самостоятельно обратиться в территориальное управление соцполитики по месту жительства, чтобы получить выплаты.

Ранее партия «Единая Россия» предложила уравнять выплаты, льготы и меры поддержки всех участников спецоперации, независимо от их места жительства. После чего президент России Владимир Путин 4 ноября подписал указ о единовременной выплате 195 тысяч рублей российским военнослужащим, призванных в рамках частичной мобилизации или заключивших контракт.

На территории Украины с 24 февраля проводится специальная военная операция. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация территорий. С 21 сентября по 28 октября в России проходила частичная мобилизация. Свердловская область на 100% выполнила план: было мобилизовано около 9,7 тысячи военнообязанных мужчин.