Пермяки раскупили все билеты на первый рейс в Таиланд

25 ноября 2022 в 15:03 Размер текста - 17 +

В самолете не было ни одного свободного места Фото: Анна Майорова © URA.RU Первый рейс в Таиланд авиакомпании Azur Air из Перми в Таиланд улетел с полной загрузкой. Об этом сообщает издание «Коммерсант-Пермь». «Авиакомпания Azur Air приступила к выполнению перелетов по маршруту Пермь — Пхукет (Таиланд). Первый рейс по этому направлению состоялся 24 ноября. Как сообщили в аэропорту Большое Савино, загрузка борта, рассчитанного на 336 пассажиров, составила 100%», — сказано в материале. Ранее URA.RU сообщало, что полеты в Таиланд будет осуществлять авиакомпания Azur Air три раза в месяц. Также пермяки могут улететь прямыми рейсами в Египет.

Первый рейс в Таиланд авиакомпании Azur Air из Перми в Таиланд улетел с полной загрузкой. Об этом сообщает издание «Коммерсант-Пермь». «Авиакомпания Azur Air приступила к выполнению перелетов по маршруту Пермь — Пхукет (Таиланд). Первый рейс по этому направлению состоялся 24 ноября. Как сообщили в аэропорту Большое Савино, загрузка борта, рассчитанного на 336 пассажиров, составила 100%», — сказано в материале. Ранее URA.RU сообщало, что полеты в Таиланд будет осуществлять авиакомпания Azur Air три раза в месяц. Также пермяки могут улететь прямыми рейсами в Египет.