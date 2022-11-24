Пермяки раскупили все билеты на первый рейс в Таиланд

В самолете не было ни одного свободного места
Первый рейс в Таиланд авиакомпании Azur Air из Перми в Таиланд улетел с полной загрузкой. Об этом сообщает издание «Коммерсант-Пермь».
«Авиакомпания Azur Air приступила к выполнению перелетов по маршруту Пермь — Пхукет (Таиланд). Первый рейс по этому направлению состоялся 24 ноября. Как сообщили в аэропорту Большое Савино, загрузка борта, рассчитанного на 336 пассажиров, составила 100%», — сказано в материале.
Ранее URA.RU сообщало, что полеты в Таиланд будет осуществлять авиакомпания Azur Air три раза в месяц. Также пермяки могут улететь прямыми рейсами в Египет.
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