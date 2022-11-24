24 ноября 2022

Челябинские многодетные отцы не захотели возвращаться из зоны СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие четвертого Южно-Уральского гражданского форума 2020. Челябинск, сударенко юлия
Юлия Сударенко активно занимается в регионе нарушением прав мобилизованных Фото:
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Мобилизация в России

В Челябинской области пятеро многодетных отцов не захотели воспользоваться предоставленной отсрочкой от мобилизации и решили продолжить военную службу в зоне СВО. Об этом URA.RU 25 ноября сообщила Уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко.

«Пятеро многодетных отцов не захотели воспользоваться предоставленной им отсрочкой от мобилизации. Они приняли решение продолжить нести военную службу», — рассказала URA.RU Сударенко.

Омбудсмен отметила, что все многодетные отцы (81 человек), имеющие на иждивении 3-х детей в возрасте до 16 лет, по поручению губернатора Алексея Текслера включены в реестр и получили отсрочку от частичной мобилизации. На сегодняшний день 11 мужчин уже вернулись домой, по остальным предпринимаются меры по возврату.

Сударенко сообщила, что по ее ходатайству отменено также решение призывных комиссий в отношении еще 15 мобилизованных, которые были забронированы. Всего с 26 сентября восстановлены права 138 человек, из них 51 либо не допущены к мобилизации, либо возвращены с учебных центров и зоны СВО.

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В Челябинской области пятеро многодетных отцов не захотели воспользоваться предоставленной отсрочкой от мобилизации и решили продолжить военную службу в зоне СВО. Об этом URA.RU 25 ноября сообщила Уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко. «Пятеро многодетных отцов не захотели воспользоваться предоставленной им отсрочкой от мобилизации. Они приняли решение продолжить нести военную службу», — рассказала URA.RU Сударенко. Омбудсмен отметила, что все многодетные отцы (81 человек), имеющие на иждивении 3-х детей в возрасте до 16 лет, по поручению губернатора Алексея Текслера включены в реестр и получили отсрочку от частичной мобилизации. На сегодняшний день 11 мужчин уже вернулись домой, по остальным предпринимаются меры по возврату. Сударенко сообщила, что по ее ходатайству отменено также решение призывных комиссий в отношении еще 15 мобилизованных, которые были забронированы. Всего с 26 сентября восстановлены права 138 человек, из них 51 либо не допущены к мобилизации, либо возвращены с учебных центров и зоны СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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