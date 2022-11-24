Челябинские многодетные отцы не захотели возвращаться из зоны СВО

Юлия Сударенко активно занимается в регионе нарушением прав мобилизованных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Челябинской области пятеро многодетных отцов не захотели воспользоваться предоставленной отсрочкой от мобилизации и решили продолжить военную службу в зоне СВО. Об этом URA.RU 25 ноября сообщила Уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко.

«Пятеро многодетных отцов не захотели воспользоваться предоставленной им отсрочкой от мобилизации. Они приняли решение продолжить нести военную службу», — рассказала URA.RU Сударенко.

Омбудсмен отметила, что все многодетные отцы (81 человек), имеющие на иждивении 3-х детей в возрасте до 16 лет, по поручению губернатора Алексея Текслера включены в реестр и получили отсрочку от частичной мобилизации. На сегодняшний день 11 мужчин уже вернулись домой, по остальным предпринимаются меры по возврату.

Сударенко сообщила, что по ее ходатайству отменено также решение призывных комиссий в отношении еще 15 мобилизованных, которые были забронированы. Всего с 26 сентября восстановлены права 138 человек, из них 51 либо не допущены к мобилизации, либо возвращены с учебных центров и зоны СВО.