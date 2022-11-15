Челябинский омбудсмен вернула домой 39 мобилизованных земляков

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Открытие четвертого Южно-Уральского гражданского форума 2020. Челябинск, сударенко юлия
Аппарат челябинского омбудсмена продолжает работу по вопросам частичной мобилизации Фото:
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Мобилизация в России

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко помогла вернуть домой 39 мобилизованных земляков. Как сообщили в пресс-службе омбудсмена, у призывников имелись основания для получения отсрочки от военной службы.

«Возвращены домой 39 мобилизованных. Семеро из них человек получили отсрочку по состоянию здоровья, еще семеро являлись многодетными, 16 человек были забронированы, а девять человек получили отсрочку по иным основаниям», — сообщили URA.RU в пресс-службе Сударенко.

Там отметили, что в настоящее время, благодаря работе аппарата уполномоченного, отменено решение призывной комиссии еще в отношении 28 мобилизованных. Предпринимаются меры по возврату ребят домой.

На сегодняшний день количество обращений на горячую линию омбудсмена снизилось на 43%. Всего же в период с 26 сентября по 14 ноября в аппарат уполномоченного обратилось 1834 человека.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Спустя несколько недель президент страны Владимир Путин отчитал военные комиссариаты за бестолковые случаи мобилизации, и призвал исправлять ошибки. Также начали работу горячие линии, которые помогали гражданам избежать незаконной мобилизации, а иногда и возвращали уже мобилизованных к семьям.

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Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко помогла вернуть домой 39 мобилизованных земляков. Как сообщили в пресс-службе омбудсмена, у призывников имелись основания для получения отсрочки от военной службы. «Возвращены домой 39 мобилизованных. Семеро из них человек получили отсрочку по состоянию здоровья, еще семеро являлись многодетными, 16 человек были забронированы, а девять человек получили отсрочку по иным основаниям», — сообщили URA.RU в пресс-службе Сударенко. Там отметили, что в настоящее время, благодаря работе аппарата уполномоченного, отменено решение призывной комиссии еще в отношении 28 мобилизованных. Предпринимаются меры по возврату ребят домой. На сегодняшний день количество обращений на горячую линию омбудсмена снизилось на 43%. Всего же в период с 26 сентября по 14 ноября в аппарат уполномоченного обратилось 1834 человека. Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Спустя несколько недель президент страны Владимир Путин отчитал военные комиссариаты за бестолковые случаи мобилизации, и призвал исправлять ошибки. Также начали работу горячие линии, которые помогали гражданам избежать незаконной мобилизации, а иногда и возвращали уже мобилизованных к семьям.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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