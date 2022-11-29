После крупного пожара в Екатеринбурге жильцы вышли на поиски хозяина кота Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Екатеринбурга ищут хозяев кота, спасенного из крупного пожара на улице Чайковского 12. Об этом URA.RU рассказали сами жильцы дома.

«Во время пожара сотрудник МЧС вытащил кота, положил на снег и ушел. Мы решили помочь животному, обратившись к сотруднику скорой, который отказал в помощи. Нам удалось согреть кота и отправиться с ним в ветеринарную клинику, где его два часа пытались привести в чувство», — поделился в беседе с корреспондентом агентства добродетель.

В настоящее время животное находится в хорошем состоянии. Жильцы дома продолжают поиски его хозяев.

Поздним вечером 28 ноября произошел крупный пожар в девятиэтажном доме по улице Чайковского 12, в результате которого погибли двое, еще три человека находятся в тяжелом состоянии. Огнеборцы спасли 33 человека, 60 жильцов дома выбрались самостоятельно. Следственный комитет РФ проверят обстоятельства гибели людей в пожаре.