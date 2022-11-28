Следственный комитет РФ проверит обстоятельства гибели людей в пожаре в Екатеринбурге

Следственный комитет проверит обстоятельства гибели людей и причины пожара Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Сотрудники следственного комитета РФ в Екатеринбурге начали проверку по факту обнаружения двух тел, во время тушения пожара, в доме на улице Чайковского. Об этом сообщили в СК РФ по Свердловской области.

«Следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга СК России по Свердловской области рассматривает информацию об обнаружении тел двух погибших в ходе тушения пожара в многоквартирном доме по улице Чайковского. Следователь СК устанавливает все обстоятельства происшествия. Для определения точных причин гибели граждан будут проведены судебно-медицинские экспертизы, для выяснения причин пожара также будет проведена экспертиза», — рассказали в следственном комитете.

В результате пожара «погибли две женщины, личности которых устанавливаются. Один мужчина пострадал и находится в больнице, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, всего из дома было эвакуировано около двухсот человек — прокомментировал происшествие начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее URA.RU сообщало о подробностях пожара на улице Чайковского 12 в Екатеринбурге. Происшествие унесло жизни двух человек.