28 ноября 2022

Следственный комитет РФ проверит обстоятельства гибели людей в пожаре в Екатеринбурге

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Пожар в поселке Боровский. Тюмень, следственный комитет
Следственный комитет проверит обстоятельства гибели людей и причины пожара Фото:

Сотрудники следственного комитета РФ в Екатеринбурге начали проверку по факту обнаружения двух тел, во время тушения пожара, в доме на улице Чайковского. Об этом сообщили в СК РФ по Свердловской области.

«Следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга СК России по Свердловской области рассматривает информацию об обнаружении тел двух погибших в ходе тушения пожара в многоквартирном доме по улице Чайковского. Следователь СК устанавливает все обстоятельства происшествия. Для определения точных причин гибели граждан будут проведены судебно-медицинские экспертизы, для выяснения причин пожара также будет проведена экспертиза», — рассказали в следственном комитете.

В результате пожара «погибли две женщины, личности которых устанавливаются. Один мужчина пострадал и находится в больнице, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, всего из дома было эвакуировано около двухсот человек — прокомментировал происшествие начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее URA.RU сообщало о подробностях пожара на улице Чайковского 12 в Екатеринбурге. Происшествие унесло жизни двух человек.

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Сотрудники следственного комитета РФ в Екатеринбурге начали проверку по факту обнаружения двух тел, во время тушения пожара, в доме на улице Чайковского. Об этом сообщили в СК РФ по Свердловской области. «Следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга СК России по Свердловской области рассматривает информацию об обнаружении тел двух погибших в ходе тушения пожара в многоквартирном доме по улице Чайковского. Следователь СК устанавливает все обстоятельства происшествия. Для определения точных причин гибели граждан будут проведены судебно-медицинские экспертизы, для выяснения причин пожара также будет проведена экспертиза», — рассказали в следственном комитете. В результате пожара «погибли две женщины, личности которых устанавливаются. Один мужчина пострадал и находится в больнице, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, всего из дома было эвакуировано около двухсот человек — прокомментировал происшествие начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Ранее URA.RU сообщало о подробностях пожара на улице Чайковского 12 в Екатеринбурге. Происшествие унесло жизни двух человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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