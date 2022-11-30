Восьмилетний мальчик из Екатеринбурга станцевал в федеральном шоу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мальчик из Екатеринбурга станцевал в эфире телеканала «Пятница» Фото:

Восьмилетний Тимофей Гринько из Екатеринбурга станцевал в шоу «Вундеркинды». В программе дети от трех до 16 лет должны удивить своими талантами приглашенных звездных гостей. Новый выпуск вышел 29 ноября на телеканале «Пятница».

«Тимофей — звезда крампа (уличный танец — прим. ред.). Тимофей танцует в команде таких же маленьких крамперов и три года подряд занимает первое место на чемпионатах», — рассказал ведущий шоу «Вундеркинды» Роман Каграманов.

Приглашенные гости должны с помощью интуиции угадать талант ребенка, чтобы заработать деньги, если звездам это не удается деньги достаются юным участникам. В новом выпуске актер Ян Цапник и стендап-комик Ирина Мягкова угадали талант восьмилетнего екатеринбуржца и заработали в копилку своей команды 40 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что пара молодоженов из Екатеринбурга приняла участие в шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница». Они устроили торжество в шатре на Шарташе и потратили 700 тысяч рублей, чтобы доказать другим участникам, что их праздник лучший.

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

Восьмилетний Тимофей Гринько из Екатеринбурга станцевал в шоу «Вундеркинды». В программе дети от трех до 16 лет должны удивить своими талантами приглашенных звездных гостей. Новый выпуск вышел 29 ноября на телеканале «Пятница». «Тимофей — звезда крампа (уличный танец — прим. ред.). Тимофей танцует в команде таких же маленьких крамперов и три года подряд занимает первое место на чемпионатах», — рассказал ведущий шоу «Вундеркинды» Роман Каграманов. Приглашенные гости должны с помощью интуиции угадать талант ребенка, чтобы заработать деньги, если звездам это не удается деньги достаются юным участникам. В новом выпуске актер Ян Цапник и стендап-комик Ирина Мягкова угадали талант восьмилетнего екатеринбуржца и заработали в копилку своей команды 40 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что пара молодоженов из Екатеринбурга приняла участие в шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница». Они устроили торжество в шатре на Шарташе и потратили 700 тысяч рублей, чтобы доказать другим участникам, что их праздник лучший.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...