Восьмилетний мальчик из Екатеринбурга станцевал в федеральном шоу

30 ноября 2022 в 23:25 Размер текста - 17 +

Мальчик из Екатеринбурга станцевал в эфире телеканала «Пятница» Фото: Александр Мамаев © URA.RU Восьмилетний Тимофей Гринько из Екатеринбурга станцевал в шоу «Вундеркинды». В программе дети от трех до 16 лет должны удивить своими талантами приглашенных звездных гостей. Новый выпуск вышел 29 ноября на телеканале «Пятница». «Тимофей — звезда крампа (уличный танец — прим. ред.). Тимофей танцует в команде таких же маленьких крамперов и три года подряд занимает первое место на чемпионатах», — рассказал ведущий шоу «Вундеркинды» Роман Каграманов. Приглашенные гости должны с помощью интуиции угадать талант ребенка, чтобы заработать деньги, если звездам это не удается деньги достаются юным участникам. В новом выпуске актер Ян Цапник и стендап-комик Ирина Мягкова угадали талант восьмилетнего екатеринбуржца и заработали в копилку своей команды 40 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что пара молодоженов из Екатеринбурга приняла участие в шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница». Они устроили торжество в шатре на Шарташе и потратили 700 тысяч рублей, чтобы доказать другим участникам, что их праздник лучший.

Восьмилетний Тимофей Гринько из Екатеринбурга станцевал в шоу «Вундеркинды». В программе дети от трех до 16 лет должны удивить своими талантами приглашенных звездных гостей. Новый выпуск вышел 29 ноября на телеканале «Пятница». «Тимофей — звезда крампа (уличный танец — прим. ред.). Тимофей танцует в команде таких же маленьких крамперов и три года подряд занимает первое место на чемпионатах», — рассказал ведущий шоу «Вундеркинды» Роман Каграманов. Приглашенные гости должны с помощью интуиции угадать талант ребенка, чтобы заработать деньги, если звездам это не удается деньги достаются юным участникам. В новом выпуске актер Ян Цапник и стендап-комик Ирина Мягкова угадали талант восьмилетнего екатеринбуржца и заработали в копилку своей команды 40 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что пара молодоженов из Екатеринбурга приняла участие в шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница». Они устроили торжество в шатре на Шарташе и потратили 700 тысяч рублей, чтобы доказать другим участникам, что их праздник лучший.