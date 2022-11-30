Восьмилетний мальчик из Екатеринбурга станцевал в федеральном шоу

Восьмилетний Тимофей Гринько из Екатеринбурга станцевал в шоу «Вундеркинды». В программе дети от трех до 16 лет должны удивить своими талантами приглашенных звездных гостей. Новый выпуск вышел 29 ноября на телеканале «Пятница».
«Тимофей — звезда крампа (уличный танец — прим. ред.). Тимофей танцует в команде таких же маленьких крамперов и три года подряд занимает первое место на чемпионатах», — рассказал ведущий шоу «Вундеркинды» Роман Каграманов.
Приглашенные гости должны с помощью интуиции угадать талант ребенка, чтобы заработать деньги, если звездам это не удается деньги достаются юным участникам. В новом выпуске актер Ян Цапник и стендап-комик Ирина Мягкова угадали талант восьмилетнего екатеринбуржца и заработали в копилку своей команды 40 тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что пара молодоженов из Екатеринбурга приняла участие в шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница». Они устроили торжество в шатре на Шарташе и потратили 700 тысяч рублей, чтобы доказать другим участникам, что их праздник лучший.
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