Ксения и Денис познакомились в соцсетях Фото: пресс-служба телеканала «Пятница»

Пара молодоженов из Екатеринбурга приняла участие в шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница». Они устроили торжество в шатре на Шарташе и потратили 700 тысяч рублей, чтобы доказать другим участникам, что их праздник лучший. Но одержать победу свердловчанам не удалось.

«Скромная зефирка нашего проекта», — так Ксению из Екатеринбурга представили на шоу. Ведущий отметил, что «Екатеринбург — один из ведущих спортивных центров России, но герои проекта Ксения и Денис не мучают себя тренировками и любят друг друга такими, какие есть».

Пара устроила свадьбу на берегу озера Шарташ. Другие участницы — из Санкт-Петербурга, Тольятти и Реутова — оценили местный пейзаж и даже прокатились на лодке по озеру. После ужина девушки выразили сомнение, что бюджет на еду для каждого гостя был три тысячи рублей. «Неправда. Где-то Ксюшу обманули», — поделилась одна из участниц.

После свадьбы Ксении и Денису выставили баллы, оценив торжество по нескольким критериям. В итоге пара из Екатеринбурга оказалась на последнем четвертом месте. Первое место заняли молодожены из Реутова, у которых была классическая свадьба в коттедже с бюджетом 800 тысяч рублей.

Ксения работает медицинской сестрой Скрин записи шоу «Четыре свадьбы» на friday.ru

Берег Шарташа — излюбленное место молодоженов Скрин записи шоу «Четыре свадьбы» на friday.ru

Свадьба Ксении и Дениса проходила в классическом стиле Скрин записи шоу «Четыре свадьбы» на friday.ru

Жители Уральского федерального округа часто становятся героями федеральных программ. Недавно URA.RU сообщало о паре из Перми, которая победила в предыдущем выпуске шоу «Четыре свадьбы». Также мы писали о девочке из ХМАО, которая прошла в финал шоу «Голос Дети».

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