28 апреля 2022

Пара из Екатеринбурга попала на «Пятницу» со свадьбой на Шарташе. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Ксения и Денис познакомились в соцсетях Фото:

Пара молодоженов из Екатеринбурга приняла участие в шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница». Они устроили торжество в шатре на Шарташе и потратили 700 тысяч рублей, чтобы доказать другим участникам, что их праздник лучший. Но одержать победу свердловчанам не удалось.

«Скромная зефирка нашего проекта», — так Ксению из Екатеринбурга представили на шоу. Ведущий отметил, что «Екатеринбург — один из ведущих спортивных центров России, но герои проекта Ксения и Денис не мучают себя тренировками и любят друг друга такими, какие есть».

Пара устроила свадьбу на берегу озера Шарташ. Другие участницы — из Санкт-Петербурга, Тольятти и Реутова — оценили местный пейзаж и даже прокатились на лодке по озеру. После ужина девушки выразили сомнение, что бюджет на еду для каждого гостя был три тысячи рублей. «Неправда. Где-то Ксюшу обманули», — поделилась одна из участниц.

После свадьбы Ксении и Денису выставили баллы, оценив торжество по нескольким критериям. В итоге пара из Екатеринбурга оказалась на последнем четвертом месте. Первое место заняли молодожены из Реутова, у которых была классическая свадьба в коттедже с бюджетом 800 тысяч рублей.

Ксения работает медицинской сестрой
Берег Шарташа — излюбленное место молодоженов
Свадьба Ксении и Дениса проходила в классическом стиле

Жители Уральского федерального округа часто становятся героями федеральных программ. Недавно URA.RU сообщало о паре из Перми, которая победила в предыдущем выпуске шоу «Четыре свадьбы». Также мы писали о девочке из ХМАО, которая прошла в финал шоу «Голос Дети».

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Пара молодоженов из Екатеринбурга приняла участие в шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница». Они устроили торжество в шатре на Шарташе и потратили 700 тысяч рублей, чтобы доказать другим участникам, что их праздник лучший. Но одержать победу свердловчанам не удалось. «Скромная зефирка нашего проекта», — так Ксению из Екатеринбурга представили на шоу. Ведущий отметил, что «Екатеринбург — один из ведущих спортивных центров России, но герои проекта Ксения и Денис не мучают себя тренировками и любят друг друга такими, какие есть». Пара устроила свадьбу на берегу озера Шарташ. Другие участницы — из Санкт-Петербурга, Тольятти и Реутова — оценили местный пейзаж и даже прокатились на лодке по озеру. После ужина девушки выразили сомнение, что бюджет на еду для каждого гостя был три тысячи рублей. «Неправда. Где-то Ксюшу обманули», — поделилась одна из участниц. После свадьбы Ксении и Денису выставили баллы, оценив торжество по нескольким критериям. В итоге пара из Екатеринбурга оказалась на последнем четвертом месте. Первое место заняли молодожены из Реутова, у которых была классическая свадьба в коттедже с бюджетом 800 тысяч рублей. Жители Уральского федерального округа часто становятся героями федеральных программ. Недавно URA.RU сообщало о паре из Перми, которая победила в предыдущем выпуске шоу «Четыре свадьбы». Также мы писали о девочке из ХМАО, которая прошла в финал шоу «Голос Дети».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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