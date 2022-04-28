Ксения и Денис познакомились в соцсетяхФото: пресс-служба телеканала «Пятница»
Пара молодоженов из Екатеринбурга приняла участие в шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница». Они устроили торжество в шатре на Шарташе и потратили 700 тысяч рублей, чтобы доказать другим участникам, что их праздник лучший. Но одержать победу свердловчанам не удалось.
«Скромная зефирка нашего проекта», — так Ксению из Екатеринбурга представили на шоу. Ведущий отметил, что «Екатеринбург — один из ведущих спортивных центров России, но герои проекта Ксения и Денис не мучают себя тренировками и любят друг друга такими, какие есть».
Пара устроила свадьбу на берегу озера Шарташ. Другие участницы — из Санкт-Петербурга, Тольятти и Реутова — оценили местный пейзаж и даже прокатились на лодке по озеру. После ужина девушки выразили сомнение, что бюджет на еду для каждого гостя был три тысячи рублей. «Неправда. Где-то Ксюшу обманули», — поделилась одна из участниц.
После свадьбы Ксении и Денису выставили баллы, оценив торжество по нескольким критериям. В итоге пара из Екатеринбурга оказалась на последнем четвертом месте. Первое место заняли молодожены из Реутова, у которых была классическая свадьба в коттедже с бюджетом 800 тысяч рублей.
Ксения работает медицинской сестрой
Скрин записи шоу «Четыре свадьбы» на friday.ru
Берег Шарташа — излюбленное место молодоженов
Скрин записи шоу «Четыре свадьбы» на friday.ru
Свадьба Ксении и Дениса проходила в классическом стиле
Скрин записи шоу «Четыре свадьбы» на friday.ru
Жители Уральского федерального округа часто становятся героями федеральных программ. Недавно URA.RU сообщало о паре из Перми, которая победила в предыдущем выпуске шоу «Четыре свадьбы». Также мы писали о девочке из ХМАО, которая прошла в финал шоу «Голос Дети».
Пара молодоженов из Екатеринбурга приняла участие в шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница». Они устроили торжество в шатре на Шарташе и потратили 700 тысяч рублей, чтобы доказать другим участникам, что их праздник лучший. Но одержать победу свердловчанам не удалось. «Скромная зефирка нашего проекта», — так Ксению из Екатеринбурга представили на шоу. Ведущий отметил, что «Екатеринбург — один из ведущих спортивных центров России, но герои проекта Ксения и Денис не мучают себя тренировками и любят друг друга такими, какие есть». Пара устроила свадьбу на берегу озера Шарташ. Другие участницы — из Санкт-Петербурга, Тольятти и Реутова — оценили местный пейзаж и даже прокатились на лодке по озеру. После ужина девушки выразили сомнение, что бюджет на еду для каждого гостя был три тысячи рублей. «Неправда. Где-то Ксюшу обманули», — поделилась одна из участниц. После свадьбы Ксении и Денису выставили баллы, оценив торжество по нескольким критериям. В итоге пара из Екатеринбурга оказалась на последнем четвертом месте. Первое место заняли молодожены из Реутова, у которых была классическая свадьба в коттедже с бюджетом 800 тысяч рублей. Жители Уральского федерального округа часто становятся героями федеральных программ. Недавно URA.RU сообщало о паре из Перми, которая победила в предыдущем выпуске шоу «Четыре свадьбы». Также мы писали о девочке из ХМАО, которая прошла в финал шоу «Голос Дети».