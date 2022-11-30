В Нижневартовске коммунальщики сообщили новую стоимость услуг ЖКХ

Кубометр питьевой воды будет стоить почти 52 рубля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижневартовске коммунальщики раскрыли новую стоимость услуг ЖКХ в связи индексацией платы за коммунальные платежи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия «Нижневартовские коммунальные системы».

«Цена на питьевую воду для населения увеличилась на 9% и составляет 51,59 рублей за кубометр. Стоимость услуг водоотведения возросла на 7% и составляет 55,98 рублей за кубометр», — сообщили в компании.

Также в пресс-службе добавили, что повышение тарифов произошло в соответствии с постановлением правительства от 14.11.2022 за № 2053. Согласно которому региональная служба по тарифам Югры утвердила с 1 декабря 2022 года новые тарифы на услуги, предоставляемые «Нижневартовскими коммунальными системами». При этом в компании добавили, что в следующем году повышение цен на данные услуги не предвидится.

Ранее URA.RU сообщало, что в России выросли тарифы на коммуналку. Цены будут проиндексированы и вырастут в пределах 9%.