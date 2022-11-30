Председатель думы ХМАО Борис Хохряков посетил матч хоккейной команды «Югра» вместе с депутатом Госдумы Павлом Завальным и мэром Ханты-Мансийска Максимом Ряшиным. Об этом Хохряков сообщил в своем telegram-канале.
«Завершили сегодняшний день болея за любимую хоккейную команду „Югра“ вместе с членами Координационного совета. В напряженной борьбе наши хоккеисты обыграли казанский „Барс“ со счетом 3:2. Поздравляю, так держать ребята!» — написал председатель думы.
Ранее URA.RU писало о том, что глава Белоярского района (ХМАО) Сергей Маненков вышел на лед во Дворце спорта. Глава отметил, что в Белоярском любят хоккей, фигурное катание и массовое катание на коньках.
Максим Ряшин, Борис Хохряков и Павел Завальный посетили матч ХК «Югра»
Тelegram-канал председателя думы ХМАО Бориса Хохрякова
Борис Хохряков поздравил югорчан с победой над казанским «Барсом»
Тelegram-канал председателя думы ХМАО Бориса Хохрякова
Председатель думы ХМАО Борис Хохряков посетил матч хоккейной команды «Югра» вместе с депутатом Госдумы Павлом Завальным и мэром Ханты-Мансийска Максимом Ряшиным. Об этом Хохряков сообщил в своем telegram-канале. «Завершили сегодняшний день болея за любимую хоккейную команду „Югра“ вместе с членами Координационного совета. В напряженной борьбе наши хоккеисты обыграли казанский „Барс“ со счетом 3:2. Поздравляю, так держать ребята!» — написал председатель думы. Ранее URA.RU писало о том, что глава Белоярского района (ХМАО) Сергей Маненков вышел на лед во Дворце спорта. Глава отметил, что в Белоярском любят хоккей, фигурное катание и массовое катание на коньках.