30 ноября 2022

Спикер думы ХМАО сходил на хоккей с депутатом Госдумы и мэром. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Хоккей. Югра-Нефтехимик. Ханты-Мансийск, хк югра, болельщики
Политики болели за любимую команду Фото:

Председатель думы ХМАО Борис Хохряков посетил матч хоккейной команды «Югра» вместе с депутатом Госдумы Павлом Завальным и мэром Ханты-Мансийска Максимом Ряшиным. Об этом Хохряков сообщил в своем telegram-канале.

«Завершили сегодняшний день болея за любимую хоккейную команду „Югра“ вместе с членами Координационного совета. В напряженной борьбе наши хоккеисты обыграли казанский „Барс“ со счетом 3:2. Поздравляю, так держать ребята!» — написал председатель думы.

Ранее URA.RU писало о том, что глава Белоярского района (ХМАО) Сергей Маненков вышел на лед во Дворце спорта. Глава отметил, что в Белоярском любят хоккей, фигурное катание и массовое катание на коньках.

Максим Ряшин, Борис Хохряков и Павел Завальный посетили матч ХК «Югра»
Борис Хохряков поздравил югорчан с победой над казанским «Барсом»

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Председатель думы ХМАО Борис Хохряков посетил матч хоккейной команды «Югра» вместе с депутатом Госдумы Павлом Завальным и мэром Ханты-Мансийска Максимом Ряшиным. Об этом Хохряков сообщил в своем telegram-канале. «Завершили сегодняшний день болея за любимую хоккейную команду „Югра“ вместе с членами Координационного совета. В напряженной борьбе наши хоккеисты обыграли казанский „Барс“ со счетом 3:2. Поздравляю, так держать ребята!» — написал председатель думы. Ранее URA.RU писало о том, что глава Белоярского района (ХМАО) Сергей Маненков вышел на лед во Дворце спорта. Глава отметил, что в Белоярском любят хоккей, фигурное катание и массовое катание на коньках.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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