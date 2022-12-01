Россотрудничество увеличит количество бюджетных мест в вузах для европейцев

02 декабря 2022 в 03:40 Размер текста - 17 +

В РФ увеличат квоту для европейских студентов на 18% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С 1 сентября следующего года в РФ почти на четверть увеличат квоту для студентов из Европы. Об этом рассказали в Россотрудничестве. В ведомстве отметили, что осенью 2023 года в российские университеты смогут поступить 1482 студента из Европы, тогда как в этом году зачислили 1255 человек. «Россия с 1 сентября на 18% увеличит количество бюджетных мест в вузах для европейцев в рамках правительственной квоты. При этом общее число мест для иностранцев на 2023/24 учебный период также возрастет — на 30% — и составит 30 тысяч. Несмотря на ухудшение отношений между Россией и Западом, в этом году в топ-10 по количеству европейских заявок вошли восемь стран ЕС, причем среди них вся Прибалтика, также повысился интерес в Германии и Австрии», — сообщили «Известиям» в Россотрудничестве. По данным ведомства, на этот учебный год Россия получила более 2-х тысяч заявок от студентов из 33 европейских государств, поэтому власти решили увеличить квоту на 18%. В лидерах по заявкам Эстония, Латвия и Литва. Там, по словам специалистов, прослеживается общая тенденция отъезда молодежи за границу. Эксперты связывают ее с дефицитом рабочих мест для людей с высшим образованием. Что касается Латвии, то «в республике в последнее время усилилось давление на русскоязычное население», — отметили в Россотрудничестве. Ранее о пропаганде русофобии в школах заявила жительница Германии. Она отметила, что антироссизм в стране начался в 2011 году, когда в Германии приступили к рассмотрению законопроекта о разрешении однополым семьям усыновлять детей, «а президент Владимир Путин запретил в России официальную пропаганду», — высказалась женщина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С 1 сентября следующего года в РФ почти на четверть увеличат квоту для студентов из Европы. Об этом рассказали в Россотрудничестве. В ведомстве отметили, что осенью 2023 года в российские университеты смогут поступить 1482 студента из Европы, тогда как в этом году зачислили 1255 человек. «Россия с 1 сентября на 18% увеличит количество бюджетных мест в вузах для европейцев в рамках правительственной квоты. При этом общее число мест для иностранцев на 2023/24 учебный период также возрастет — на 30% — и составит 30 тысяч. Несмотря на ухудшение отношений между Россией и Западом, в этом году в топ-10 по количеству европейских заявок вошли восемь стран ЕС, причем среди них вся Прибалтика, также повысился интерес в Германии и Австрии», — сообщили «Известиям» в Россотрудничестве. По данным ведомства, на этот учебный год Россия получила более 2-х тысяч заявок от студентов из 33 европейских государств, поэтому власти решили увеличить квоту на 18%. В лидерах по заявкам Эстония, Латвия и Литва. Там, по словам специалистов, прослеживается общая тенденция отъезда молодежи за границу. Эксперты связывают ее с дефицитом рабочих мест для людей с высшим образованием. Что касается Латвии, то «в республике в последнее время усилилось давление на русскоязычное население», — отметили в Россотрудничестве. Ранее о пропаганде русофобии в школах заявила жительница Германии. Она отметила, что антироссизм в стране начался в 2011 году, когда в Германии приступили к рассмотрению законопроекта о разрешении однополым семьям усыновлять детей, «а президент Владимир Путин запретил в России официальную пропаганду», — высказалась женщина.