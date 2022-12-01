01 декабря 2022
30 ноября 2022

В Сургуте устранили аварию, оставившую жителей без воды

© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте из-за повреждения водовода несколько домов остались без воды Фото:

В Сургуте (ХМАО) коммунальщики ликвидировали неполадки, из-за которых жители домов в двух микрорайонах города — ПИКС и Железнодорожников — остались на несколько часов без воды. По информации СГМУП «Горводоканал», аварийная бригада возобновила работу водовода в 6 утра.

«Технические неполадки на водоводе по улице Толстого устранены в 6:00 2 декабря. Водовод функционирует в полном объеме. Все дома подключены к системе водоснабжения. В целях профилактики ухудшения качества питьевой воды установлены проливы, которые минимизируют попадание осадка в водопроводную сеть и, как следствие, квартиры», — прокомментировали в «Горводоканале».

Коммунальщики проводят круглосуточный мониторинг качества воды. «В настоящее время определен список дошкольных и школьных учреждений, которые попали в зону потенциального воздействия. Туда направлены специалисты для отбора проб. По дальнейшему развитию внештатной ситуации руководство предприятия регулярно докладывает главе Сургута Андрею Филатову», — сообщили в пресс-службе мэрии города.

Ранее URA.RU писало об аварии на сетях, снабжающих водой два микрорайона в Сургуте. В ходе проведения подрядных ремонтных работ по улице Толстого был поврежден водовод.

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В Сургуте (ХМАО) коммунальщики ликвидировали неполадки, из-за которых жители домов в двух микрорайонах города — ПИКС и Железнодорожников — остались на несколько часов без воды. По информации СГМУП «Горводоканал», аварийная бригада возобновила работу водовода в 6 утра. «Технические неполадки на водоводе по улице Толстого устранены в 6:00 2 декабря. Водовод функционирует в полном объеме. Все дома подключены к системе водоснабжения. В целях профилактики ухудшения качества питьевой воды установлены проливы, которые минимизируют попадание осадка в водопроводную сеть и, как следствие, квартиры», — прокомментировали в «Горводоканале». Коммунальщики проводят круглосуточный мониторинг качества воды. «В настоящее время определен список дошкольных и школьных учреждений, которые попали в зону потенциального воздействия. Туда направлены специалисты для отбора проб. По дальнейшему развитию внештатной ситуации руководство предприятия регулярно докладывает главе Сургута Андрею Филатову», — сообщили в пресс-службе мэрии города. Ранее URA.RU писало об аварии на сетях, снабжающих водой два микрорайона в Сургуте. В ходе проведения подрядных ремонтных работ по улице Толстого был поврежден водовод.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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