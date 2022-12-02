Военный попал под обстрел во время разговора с Путиным. Видео

02 декабря 2022 в 22:16 Размер текста - 17 +

Бывший военный поблагодарил Владимира Путина за присоединение Донбасса Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Во время разговора с президентом России Владимиром Путиным бывший военнослужащий из Донецкой области попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Данные кадры попали на видео. «Хотел бы поблагодарить за присоединение Донбасса к РФ. Не зря мы боролись, не зря пацаны гибли. Спасибо вам», — поблагодарил военный Путина незадолго до обстрела. Его слова приводит Пятый канал. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель, по словам Владимира Путина, — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны ВСУ и их националистов. Также Москва поможет жителям Донецка и Луганска с техническими средствами реабилитации, сообщают «Дни.ру».

Во время разговора с президентом России Владимиром Путиным бывший военнослужащий из Донецкой области попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Данные кадры попали на видео. «Хотел бы поблагодарить за присоединение Донбасса к РФ. Не зря мы боролись, не зря пацаны гибли. Спасибо вам», — поблагодарил военный Путина незадолго до обстрела. Его слова приводит Пятый канал. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель, по словам Владимира Путина, — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны ВСУ и их националистов. Также Москва поможет жителям Донецка и Луганска с техническими средствами реабилитации, сообщают «Дни.ру».