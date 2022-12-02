Военный попал под обстрел во время разговора с Путиным. Видео

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Встреча Владимира Путина с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Бывший военный поблагодарил Владимира Путина за присоединение Донбасса Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Во время разговора с президентом России Владимиром Путиным бывший военнослужащий из Донецкой области попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Данные кадры попали на видео.

«Хотел бы поблагодарить за присоединение Донбасса к РФ. Не зря мы боролись, не зря пацаны гибли. Спасибо вам», — поблагодарил военный Путина незадолго до обстрела. Его слова приводит Пятый канал.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель, по словам Владимира Путина, — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны ВСУ и их националистов. Также Москва поможет жителям Донецка и Луганска с техническими средствами реабилитации, сообщают «Дни.ру».

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Во время разговора с президентом России Владимиром Путиным бывший военнослужащий из Донецкой области попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Данные кадры попали на видео. «Хотел бы поблагодарить за присоединение Донбасса к РФ. Не зря мы боролись, не зря пацаны гибли. Спасибо вам», — поблагодарил военный Путина незадолго до обстрела. Его слова приводит Пятый канал. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель, по словам Владимира Путина, — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны ВСУ и их националистов. Также Москва поможет жителям Донецка и Луганска с техническими средствами реабилитации, сообщают «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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