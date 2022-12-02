Пропавшую в Перми девочку нашли после объявления сбора на поиски

03 декабря 2022 в 14:52 Размер текста - 17 +

В Перми нашли пропавшего ребенка Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сообщение о том, что пропавший ребенок найден, появилось через несколько часов после того, как в Перми был объявлен сбор на поиски. Информацией поделились прикамские поисковики. «Девочка найдена. Она жива», — указано в telegram-канале поискового отряда «Регион 59». URA.RU писало ранее, что десятилетнего ребенка собирались искать. В прикамской столице утром 3 декабря объявили срочный сбор на поиски. О местонахождении девочки ничего не было известно с 1 декабря.

Сообщение о том, что пропавший ребенок найден, появилось через несколько часов после того, как в Перми был объявлен сбор на поиски. Информацией поделились прикамские поисковики. «Девочка найдена. Она жива», — указано в telegram-канале поискового отряда «Регион 59». URA.RU писало ранее, что десятилетнего ребенка собирались искать. В прикамской столице утром 3 декабря объявили срочный сбор на поиски. О местонахождении девочки ничего не было известно с 1 декабря.