Пропавшую в Перми девочку нашли после объявления сбора на поиски

В Перми нашли пропавшего ребенка
Сообщение о том, что пропавший ребенок найден, появилось через несколько часов после того, как в Перми был объявлен сбор на поиски. Информацией поделились прикамские поисковики.
«Девочка найдена. Она жива», — указано в telegram-канале поискового отряда «Регион 59».
URA.RU писало ранее, что десятилетнего ребенка собирались искать. В прикамской столице утром 3 декабря объявили срочный сбор на поиски. О местонахождении девочки ничего не было известно с 1 декабря.
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