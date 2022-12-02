02 декабря 2022

Пропавшую в Перми девочку нашли после объявления сбора на поиски

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мороз в городе Пермь, октябрьская площадь, иней, комсомольский проспект, компроспект, зима в городе
В Перми нашли пропавшего ребенка Фото:

Сообщение о том, что пропавший ребенок найден, появилось через несколько часов после того, как в Перми был объявлен сбор на поиски. Информацией поделились прикамские поисковики.

«Девочка найдена. Она жива», — указано в telegram-канале поискового отряда «Регион 59».

URA.RU писало ранее, что десятилетнего ребенка собирались искать. В прикамской столице утром 3 декабря объявили срочный сбор на поиски. О местонахождении девочки ничего не было известно с 1 декабря.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Сообщение о том, что пропавший ребенок найден, появилось через несколько часов после того, как в Перми был объявлен сбор на поиски. Информацией поделились прикамские поисковики. «Девочка найдена. Она жива», — указано в telegram-канале поискового отряда «Регион 59». URA.RU писало ранее, что десятилетнего ребенка собирались искать. В прикамской столице утром 3 декабря объявили срочный сбор на поиски. О местонахождении девочки ничего не было известно с 1 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...