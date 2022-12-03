В ХМАО появились классы-тренажеры по пожарной безопасности

04 декабря 2022 в 07:56 Размер текста - 17 +

Спасатели в ХМАО учат детей, как действовать при возникновении пожара Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Березовском районе (ХМАО) для обучения детей действиям в случае возникновения пожара созданы классы-тренажеры, имитирующие жилую квартиру. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по ХМАО — Югре. «При проведении теоретических занятий дети показывали хорошие знания, но на практике терялись, и не все действия были правильными. Это подтверждает, что существует необходимость использования в профилактической работе подобных комнат. Именно внедрение световых эффектов сопровождения и зоны задымления позволило бы сформировать у детей и подростков психологическую устойчивость и правильную модель поведения в чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении. Классы-тренажеры появились в селе Няксимволь, Игрим и в поселке Светлый. Инструкторы противопожарной профилактики проводят в данных классах занятия, разыгрывая несколько сценариев возникновения пожара. Ранее URA.RU сообщало, что в курганском ГУ МЧС показали, куда бежать при пожаре в ТРЦ. В случае пожара необходимо, не поддаваясь панике, искать один из эвакуационных выходов, либо укрыться в одной из специальных безопасных зон.

В Березовском районе (ХМАО) для обучения детей действиям в случае возникновения пожара созданы классы-тренажеры, имитирующие жилую квартиру. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по ХМАО — Югре. «При проведении теоретических занятий дети показывали хорошие знания, но на практике терялись, и не все действия были правильными. Это подтверждает, что существует необходимость использования в профилактической работе подобных комнат. Именно внедрение световых эффектов сопровождения и зоны задымления позволило бы сформировать у детей и подростков психологическую устойчивость и правильную модель поведения в чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении. Классы-тренажеры появились в селе Няксимволь, Игрим и в поселке Светлый. Инструкторы противопожарной профилактики проводят в данных классах занятия, разыгрывая несколько сценариев возникновения пожара. Ранее URA.RU сообщало, что в курганском ГУ МЧС показали, куда бежать при пожаре в ТРЦ. В случае пожара необходимо, не поддаваясь панике, искать один из эвакуационных выходов, либо укрыться в одной из специальных безопасных зон.