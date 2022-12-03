03 декабря 2022
02 декабря 2022

В ХМАО появились классы-тренажеры по пожарной безопасности

© Служба новостей «URA.RU»
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Проф визит в ТРЦ «ГиперСити». Курган , мчс россии, пожарные, проверка мчс, профвизит
Спасатели в ХМАО учат детей, как действовать при возникновении пожара Фото:

В Березовском районе (ХМАО) для обучения детей действиям в случае возникновения пожара созданы классы-тренажеры, имитирующие жилую квартиру. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по ХМАО — Югре.

«При проведении теоретических занятий дети показывали хорошие знания, но на практике терялись, и не все действия были правильными. Это подтверждает, что существует необходимость использования в профилактической работе подобных комнат. Именно внедрение световых эффектов сопровождения и зоны задымления позволило бы сформировать у детей и подростков психологическую устойчивость и правильную модель поведения в чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении.

Классы-тренажеры появились в селе Няксимволь, Игрим и в поселке Светлый. Инструкторы противопожарной профилактики проводят в данных классах занятия, разыгрывая несколько сценариев возникновения пожара.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганском ГУ МЧС показали, куда бежать при пожаре в ТРЦ. В случае пожара необходимо, не поддаваясь панике, искать один из эвакуационных выходов, либо укрыться в одной из специальных безопасных зон.

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В Березовском районе (ХМАО) для обучения детей действиям в случае возникновения пожара созданы классы-тренажеры, имитирующие жилую квартиру. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по ХМАО — Югре. «При проведении теоретических занятий дети показывали хорошие знания, но на практике терялись, и не все действия были правильными. Это подтверждает, что существует необходимость использования в профилактической работе подобных комнат. Именно внедрение световых эффектов сопровождения и зоны задымления позволило бы сформировать у детей и подростков психологическую устойчивость и правильную модель поведения в чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении. Классы-тренажеры появились в селе Няксимволь, Игрим и в поселке Светлый. Инструкторы противопожарной профилактики проводят в данных классах занятия, разыгрывая несколько сценариев возникновения пожара. Ранее URA.RU сообщало, что в курганском ГУ МЧС показали, куда бежать при пожаре в ТРЦ. В случае пожара необходимо, не поддаваясь панике, искать один из эвакуационных выходов, либо укрыться в одной из специальных безопасных зон.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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