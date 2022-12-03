03 декабря 2022
02 декабря 2022

На трассе в ХМАО иномарка насмерть сбила оленя. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День оленевода в селе Аксарка, ЯНАО, глаз, морда, северные олени
В аварии погибло животное Фото:

На 158-м километре дороги Сургут-Когалым в Сургутском районе (ХМАО) иномарка насмерть сбила оленя. Об этом сообщается в telegram-канале «Полиция Югры».

«Водитель автомобиля BMW 1987 года рождения, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожно-метеорологические условия, в результате чего допустил наезд на оленя. Олень погиб на месте происшествия», — сообщили в ведомстве. Авария произошла 3 декабря.

Ранее URA.RU писало, что на трассе Тюмень-Ханты-Манскийск автомобиль Hyundai сбил лося, из-за чего машину отбросило в кювет. Пассажир иномарки, а также лось погибли.

Иномарка насмерть сбила оленя

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/HantyMoney 

На 158-м километре дороги Сургут-Когалым в Сургутском районе (ХМАО) иномарка насмерть сбила оленя. Об этом сообщается в telegram-канале «Полиция Югры». «Водитель автомобиля BMW 1987 года рождения, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожно-метеорологические условия, в результате чего допустил наезд на оленя. Олень погиб на месте происшествия», — сообщили в ведомстве. Авария произошла 3 декабря. Ранее URA.RU писало, что на трассе Тюмень-Ханты-Манскийск автомобиль Hyundai сбил лося, из-за чего машину отбросило в кювет. Пассажир иномарки, а также лось погибли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...