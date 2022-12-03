На трассе в ХМАО иномарка насмерть сбила оленя. Фото

04 декабря 2022 в 11:37 Размер текста - 17 +

В аварии погибло животное Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На 158-м километре дороги Сургут-Когалым в Сургутском районе (ХМАО) иномарка насмерть сбила оленя. Об этом сообщается в telegram-канале «Полиция Югры». «Водитель автомобиля BMW 1987 года рождения, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожно-метеорологические условия, в результате чего допустил наезд на оленя. Олень погиб на месте происшествия», — сообщили в ведомстве. Авария произошла 3 декабря. Ранее URA.RU писало, что на трассе Тюмень-Ханты-Манскийск автомобиль Hyundai сбил лося, из-за чего машину отбросило в кювет. Пассажир иномарки, а также лось погибли. Иномарка насмерть сбила оленя Тelegram-канал «Полиция Югры»

На 158-м километре дороги Сургут-Когалым в Сургутском районе (ХМАО) иномарка насмерть сбила оленя. Об этом сообщается в telegram-канале «Полиция Югры». «Водитель автомобиля BMW 1987 года рождения, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожно-метеорологические условия, в результате чего допустил наезд на оленя. Олень погиб на месте происшествия», — сообщили в ведомстве. Авария произошла 3 декабря. Ранее URA.RU писало, что на трассе Тюмень-Ханты-Манскийск автомобиль Hyundai сбил лося, из-за чего машину отбросило в кювет. Пассажир иномарки, а также лось погибли.