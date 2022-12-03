В аварии погибло животное
На 158-м километре дороги Сургут-Когалым в Сургутском районе (ХМАО) иномарка насмерть сбила оленя. Об этом сообщается в telegram-канале «Полиция Югры».
«Водитель автомобиля BMW 1987 года рождения, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожно-метеорологические условия, в результате чего допустил наезд на оленя. Олень погиб на месте происшествия», — сообщили в ведомстве. Авария произошла 3 декабря.
Ранее URA.RU писало, что на трассе Тюмень-Ханты-Манскийск автомобиль Hyundai сбил лося, из-за чего машину отбросило в кювет. Пассажир иномарки, а также лось погибли.
Иномарка насмерть сбила оленя
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