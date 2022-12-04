С пострадавшими от взрыва в доме Нижневартовска работают психологи

04 декабря 2022 в 23:57 Размер текста - 17 +

К работе с пострадавшими от взрыва приступили психологи Фото: Святослав Болконский новость из сюжета В жилом доме Нижневартовска взорвался газ К работе с пострадавшими от взрыва бытового газа в жилом доме Нижневартовска приступили психологи. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала заведующая отделением психологической помощи Нижневартовского комплексного центра социального обслуживания населения Мария Дорошенко. «У людей шок, переживания. Поэтому мы оказываем им экстренную психологическую помощь. Все это делают специально обученные психологи. У пострадавших берем контакты. Если дальше потребуется, то наша помощь продолжится на базе нашего учреждения. Сегодня все случаи похожи друг на друга и проблема у всех одна. Более трепетно относимся к детям, чтобы стабилизировать их эмоциональное состояние», — сказала Дорошенко.



Как сообщила клинический психолог Ульяна Павлова, при чрезвычайных ситуациях люди находятся в таком психологическом состоянии, что теряют способность правильно ориентироваться и оценивать обстановку. Возрастает внушаемость и человек не всегда может адекватно анализировать и оценивать происходящее. Для этого требуется помощь психологов.



Ранее URA.RU сообщало, что власти Нижневартовска заявили о возможности дальнейшего обрушения дома на улице Мира, в котором произошел взрыв. Существует вероятность обвала. На место вызвали соответствующих специалистов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

К работе с пострадавшими от взрыва бытового газа в жилом доме Нижневартовска приступили психологи. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала заведующая отделением психологической помощи Нижневартовского комплексного центра социального обслуживания населения Мария Дорошенко. «У людей шок, переживания. Поэтому мы оказываем им экстренную психологическую помощь. Все это делают специально обученные психологи. У пострадавших берем контакты. Если дальше потребуется, то наша помощь продолжится на базе нашего учреждения. Сегодня все случаи похожи друг на друга и проблема у всех одна. Более трепетно относимся к детям, чтобы стабилизировать их эмоциональное состояние», — сказала Дорошенко. Как сообщила клинический психолог Ульяна Павлова, при чрезвычайных ситуациях люди находятся в таком психологическом состоянии, что теряют способность правильно ориентироваться и оценивать обстановку. Возрастает внушаемость и человек не всегда может адекватно анализировать и оценивать происходящее. Для этого требуется помощь психологов. Ранее URA.RU сообщало, что власти Нижневартовска заявили о возможности дальнейшего обрушения дома на улице Мира, в котором произошел взрыв. Существует вероятность обвала. На место вызвали соответствующих специалистов.