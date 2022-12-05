05 декабря 2022

В Екатеринбурге мальчика увезли в больницу после ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобильная парковка. Курган, гаи, гибдд, инспектор дпс, дпс, зима
Водитель, сбивший подростка, ранее «накопил» десять неоплаченных штрафов Фото:

На улице Вайнера, 13, в Екатеринбурге, автомобиль сбил десятилетнего мальчика. О происшествии сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

«Инцидент произошел 5 декабря в 23:16 на улице Вайнера. Водитель автомобиля „Ауди Q3“ двигался по улице Антона Валека со стороны улицы Маршала Жукова, и сбил десятилетнего мальчика, когда тот перебегал проезжую часть в неположенном месте. Водитель применил экстренное торможение, но наезда избежать не получилось. В результате столкновения несовершеннолетний был доставлен в больницу № 9 с различными травмами», — рассказали в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

Водитель десять раз привлекался к административной ответственности, на момент происшествия был трезв. За неуплату, ранее полученных, штрафов автолюбитель рискует быть привлеченным по статье 20.25 КоАП, что может повлечь за собой штраф в двукратном размере неуплаченных штрафов или административный арест до 15 суток.

Ранее URA.RU сообщало о подростке, пострадавшем в ДТП в Екатеринбурге. На несовершеннолетнего совершил наезд 19-летний водитель.

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На улице Вайнера, 13, в Екатеринбурге, автомобиль сбил десятилетнего мальчика. О происшествии сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга. «Инцидент произошел 5 декабря в 23:16 на улице Вайнера. Водитель автомобиля „Ауди Q3“ двигался по улице Антона Валека со стороны улицы Маршала Жукова, и сбил десятилетнего мальчика, когда тот перебегал проезжую часть в неположенном месте. Водитель применил экстренное торможение, но наезда избежать не получилось. В результате столкновения несовершеннолетний был доставлен в больницу № 9 с различными травмами», — рассказали в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга. Водитель десять раз привлекался к административной ответственности, на момент происшествия был трезв. За неуплату, ранее полученных, штрафов автолюбитель рискует быть привлеченным по статье 20.25 КоАП, что может повлечь за собой штраф в двукратном размере неуплаченных штрафов или административный арест до 15 суток. Ранее URA.RU сообщало о подростке, пострадавшем в ДТП в Екатеринбурге. На несовершеннолетнего совершил наезд 19-летний водитель.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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