Водитель, сбивший подростка, ранее «накопил» десять неоплаченных штрафов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На улице Вайнера, 13, в Екатеринбурге, автомобиль сбил десятилетнего мальчика. О происшествии сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

«Инцидент произошел 5 декабря в 23:16 на улице Вайнера. Водитель автомобиля „Ауди Q3“ двигался по улице Антона Валека со стороны улицы Маршала Жукова, и сбил десятилетнего мальчика, когда тот перебегал проезжую часть в неположенном месте. Водитель применил экстренное торможение, но наезда избежать не получилось. В результате столкновения несовершеннолетний был доставлен в больницу № 9 с различными травмами», — рассказали в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

Водитель десять раз привлекался к административной ответственности, на момент происшествия был трезв. За неуплату, ранее полученных, штрафов автолюбитель рискует быть привлеченным по статье 20.25 КоАП, что может повлечь за собой штраф в двукратном размере неуплаченных штрафов или административный арест до 15 суток.

Ранее URA.RU сообщало о подростке, пострадавшем в ДТП в Екатеринбурге. На несовершеннолетнего совершил наезд 19-летний водитель.