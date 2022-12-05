Конгрессмен США призвала проверить, куда уходят выделенные Украине деньги

Конгрессвумен Тейлор Грин указала на важность аудита выделяемых Украине средств

06 декабря 2022 в 06:13 Размер текста - 17 +

В США потребовали ответить, куда на самом деле идут деньги для Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Нужно проверить средства, которые выделяют Украине из бюджета США, так как американский народ имеет право знать на что тратится каждый цент. Об этом заявила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин. «Американский народ имеет право знать, на что тратится каждый цент, потому что именно американцы трудились для того, чтобы заработать эти деньги», — написала американский политик в социальной сети Twitter. По ее словам, постоянные требования президента Украины Владимира Зеленского о выделении помощи Киеву приведут к третьей мировой войне. Ранее Грин заявляла, что при республиканцах Украине не достанется ни цента. Однако после оглашения итогов выборов пришедшие к власти республиканцы отказались от обещания оставить Украину без денег, пишет Reuters.

Нужно проверить средства, которые выделяют Украине из бюджета США, так как американский народ имеет право знать на что тратится каждый цент. Об этом заявила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин. «Американский народ имеет право знать, на что тратится каждый цент, потому что именно американцы трудились для того, чтобы заработать эти деньги», — написала американский политик в социальной сети Twitter. По ее словам, постоянные требования президента Украины Владимира Зеленского о выделении помощи Киеву приведут к третьей мировой войне. Ранее Грин заявляла, что при республиканцах Украине не достанется ни цента. Однако после оглашения итогов выборов пришедшие к власти республиканцы отказались от обещания оставить Украину без денег, пишет Reuters.