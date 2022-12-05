В Нижневартовск выезжает спецкомиссия после поножовщины в школе

В нижневартовскую школу, где произошла поножовщина среди учащихся, выезжает комиссия департамента образования ХМАО, чтобы выяснить причины происшествия и сделать организационные выводы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил директор департамента Алексей Дренин.
«Сегодня выезжает комиссия департамента образования с проверкой в образовательную организацию. Будем смотреть со всех сторон. Начиная от антитеррора (выяснять, как он туда нож пронес) и заканчивая тем, какая работа велась с этими школьниками. Почему у них так сложились взаимоотношения. Выводы будут сделаны самые жесткие», — сказал Дрениин.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) ученик школы № 21 нанес ножевые ранения однокласснику во время конфликта. Пострадавшего доставили в медучреждение в крайне тяжелом состоянии, сейчас врачи борются за его здоровье.
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