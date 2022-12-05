Пермякам предлагают обследовать жилье на сквозняки

06 декабря 2022 в 16:46 Размер текста - 17 +

Со специальной техникой можно увидеть, где продувает Фото: Александр Ельчищев © URA.RU С наступлением морозов в Перми активизировались специалисты, предлагающие провести тепловизионное обследование жилья, отмечая, что многие пермяки жалуются на холод в квартире и сквозняки. Они отмечают, что даже если щель не видно — это не значит, что ее нет. «Успей выполнить тепловизионное обследование своего дома, чтобы не переплачивать за отопление улицы. Отчет по выявленным дефектам и рекомендации к устранению прилагаются», — пишет на своей странице в соцсетях пермяк Максим Семакин, выполняющий такую услугу совместно с фирмой по продаже и аренде строительной техники «Райдо». Тепловизионное обследование — это съемка сооружения или отдельных конструкций тепловизором в инфракрасном диапазоне. В результате на термограмме видно, где в помещении какая температура. Если в разных углах температура сильно разнится — значит есть дефекты, которые необходимо устранить. Ранее URA.RU сообщало, что в пермском поселке, где замерзали люди, решат проблему с отоплением. Там построят котельную.

С наступлением морозов в Перми активизировались специалисты, предлагающие провести тепловизионное обследование жилья, отмечая, что многие пермяки жалуются на холод в квартире и сквозняки. Они отмечают, что даже если щель не видно — это не значит, что ее нет. «Успей выполнить тепловизионное обследование своего дома, чтобы не переплачивать за отопление улицы. Отчет по выявленным дефектам и рекомендации к устранению прилагаются», — пишет на своей странице в соцсетях пермяк Максим Семакин, выполняющий такую услугу совместно с фирмой по продаже и аренде строительной техники «Райдо». Тепловизионное обследование — это съемка сооружения или отдельных конструкций тепловизором в инфракрасном диапазоне. В результате на термограмме видно, где в помещении какая температура. Если в разных углах температура сильно разнится — значит есть дефекты, которые необходимо устранить. Ранее URA.RU сообщало, что в пермском поселке, где замерзали люди, решат проблему с отоплением. Там построят котельную.