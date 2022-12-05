Пермякам предлагают обследовать жилье на сквозняки

С наступлением морозов в Перми активизировались специалисты, предлагающие провести тепловизионное обследование жилья, отмечая, что многие пермяки жалуются на холод в квартире и сквозняки. Они отмечают, что даже если щель не видно — это не значит, что ее нет.
«Успей выполнить тепловизионное обследование своего дома, чтобы не переплачивать за отопление улицы. Отчет по выявленным дефектам и рекомендации к устранению прилагаются», — пишет на своей странице в соцсетях пермяк Максим Семакин, выполняющий такую услугу совместно с фирмой по продаже и аренде строительной техники «Райдо».
Тепловизионное обследование — это съемка сооружения или отдельных конструкций тепловизором в инфракрасном диапазоне. В результате на термограмме видно, где в помещении какая температура. Если в разных углах температура сильно разнится — значит есть дефекты, которые необходимо устранить.
Ранее URA.RU сообщало, что в пермском поселке, где замерзали люди, решат проблему с отоплением. Там построят котельную.
Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P