05 декабря 2022

Пермякам предлагают обследовать жилье на сквозняки

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка технического состояния дома №38 на улице Технической. Екатеринбург, подъезд, стекло, жкх, форточка, подоконник, окно
Со специальной техникой можно увидеть, где продувает Фото:

С наступлением морозов в Перми активизировались специалисты, предлагающие провести тепловизионное обследование жилья, отмечая, что многие пермяки жалуются на холод в квартире и сквозняки. Они отмечают, что даже если щель не видно — это не значит, что ее нет.

«Успей выполнить тепловизионное обследование своего дома, чтобы не переплачивать за отопление улицы. Отчет по выявленным дефектам и рекомендации к устранению прилагаются», — пишет на своей странице в соцсетях пермяк Максим Семакин, выполняющий такую услугу совместно с фирмой по продаже и аренде строительной техники «Райдо».

Тепловизионное обследование — это съемка сооружения или отдельных конструкций тепловизором в инфракрасном диапазоне. В результате на термограмме видно, где в помещении какая температура. Если в разных углах температура сильно разнится — значит есть дефекты, которые необходимо устранить.

Ранее URA.RU сообщало, что в пермском поселке, где замерзали люди, решат проблему с отоплением. Там построят котельную.

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С наступлением морозов в Перми активизировались специалисты, предлагающие провести тепловизионное обследование жилья, отмечая, что многие пермяки жалуются на холод в квартире и сквозняки. Они отмечают, что даже если щель не видно — это не значит, что ее нет. «Успей выполнить тепловизионное обследование своего дома, чтобы не переплачивать за отопление улицы. Отчет по выявленным дефектам и рекомендации к устранению прилагаются», — пишет на своей странице в соцсетях пермяк Максим Семакин, выполняющий такую услугу совместно с фирмой по продаже и аренде строительной техники «Райдо». Тепловизионное обследование — это съемка сооружения или отдельных конструкций тепловизором в инфракрасном диапазоне. В результате на термограмме видно, где в помещении какая температура. Если в разных углах температура сильно разнится — значит есть дефекты, которые необходимо устранить. Ранее URA.RU сообщало, что в пермском поселке, где замерзали люди, решат проблему с отоплением. Там построят котельную.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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