В Пермском поселке, где замерзали люди, решат проблему с отоплением

06 декабря 2022 в 15:31 Размер текста - 17 +

Модульная котельная может пригодится даже после Фото: Анна Майорова © URA.RU В поселке Ныроб (Пермский край) построят новую котельную. Постройка уже одобрена Госэкспертизой, сообщила у себя на странице в соцсети «ВКонтакте» глава Чердынского округа Анна Батагова. Ранее жители поселка жаловались на проблемы с отоплением и холодные батареи. «Получено положительное заключение Государственной экспертизы на строительство новой котельной в поселке Ныроб», — написала глава в соцсети. Также Батагова отметила, что несмотря на то, что в поселок должны провести газ, модульная котельная все равно может пригодится. URA.RU рассказывало как зимой предыдущего года жители Ныроба из-за аварии остались без отопления. Система теплоснабжения была в плохом состоянии, так как капремонта не было давно. Также это не единственная проблема, которая волнует жителей поселка. В населенном пункте уже четвертый год отсутствует газоснабжение. Местные жители обращались к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину, а также в суд, но газ в поселок так и не вернули

В поселке Ныроб (Пермский край) построят новую котельную. Постройка уже одобрена Госэкспертизой, сообщила у себя на странице в соцсети «ВКонтакте» глава Чердынского округа Анна Батагова. Ранее жители поселка жаловались на проблемы с отоплением и холодные батареи. «Получено положительное заключение Государственной экспертизы на строительство новой котельной в поселке Ныроб», — написала глава в соцсети. Также Батагова отметила, что несмотря на то, что в поселок должны провести газ, модульная котельная все равно может пригодится. URA.RU рассказывало как зимой предыдущего года жители Ныроба из-за аварии остались без отопления. Система теплоснабжения была в плохом состоянии, так как капремонта не было давно. Также это не единственная проблема, которая волнует жителей поселка. В населенном пункте уже четвертый год отсутствует газоснабжение. Местные жители обращались к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину, а также в суд, но газ в поселок так и не вернули