В ТРЦ «iMall Эспланада» разыграют среди пермяков 15 ноутбуков Apple

Пермский торгово-развлекательный центр «iMall Эспланада» разыграет среди своих покупателей 15 Apple MacBook. Об этом сообщили в пресс-службе ТРЦ.
«Новогоднее чудо уже в iMall! Розыгрыш 15-ти Apple MacBook за покупки от 2000 рублей», — анонсировали розыгрыш на странице ТРЦ в соцсетях.
Желающим участвовать в розыгрыше нужно с 1 по 30 декабря совершать покупки в любых магазинах торгового центра на сумму более 2000 рублей. Далее необходимо зарегистрировать чеки онлайн на сайте акции. Розыгрыши будут проходить каждую субботу в 19:00. По три ноутбука будет разыграно 3, 10, 17, 24 и 30 декабря. Обязательное условие для получения подарка в день розыгрыша: предъявить паспорт и оригинал чека на покупку.
Ранее URA.RU рассказывало, что другой торговый центр в Перми разыгрывал новую корейскую иномарку. Акция проходила с 15 сентября по 12 ноября.
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