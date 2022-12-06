В пенсионном фонде раскрыли, сколько свердловчан получают выплату из маткапитала

Пенсионный фонд РФ: 7,6 тысяч свердловских семей получают выплаты за второго ребенка

07 декабря 2022 в 10:33 Размер текста - 17 +

В Свердловской области 7,6 тысяч семей получают выплаты из материнского капитала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области 7,6 тысяч семей получают ежемесячные выплаты из материнского капитала после рождения второго ребенка. Об этом URA.RU сообщили в отделении Пенсионного фонда РФ по региону. «Сегодня такую меру поддержки государства получает 7,6 тысяч семей. Выплаты полагаются владельцам сертификата на материнский капитал, если доход в семье ниже двух прожиточных минимумов на человека», — рассказали в Пенсионном фонде. Чтобы получить такую выплату, семье нужно написать заявление в Пенсионный фонд. Когда ребенок достигнет года или двух лет, нужно снова обратиться в фонд, чтобы подтвердить право на выплату. Деньги из материнского капитала выплачивают, пока второму ребенку не исполнится три года. Ранее URA.RU сообщало, что жителям Свердловской области разрешили использовать средства областного маткапитала для оплаты образовательных услуг индивидуальных предпринимателей. Размер выплаты составляет 152 тысячи рублей при рождении третьего ребенка и 228 тысяч рублей при рождении трех и более детей.

В Свердловской области 7,6 тысяч семей получают ежемесячные выплаты из материнского капитала после рождения второго ребенка. Об этом URA.RU сообщили в отделении Пенсионного фонда РФ по региону. «Сегодня такую меру поддержки государства получает 7,6 тысяч семей. Выплаты полагаются владельцам сертификата на материнский капитал, если доход в семье ниже двух прожиточных минимумов на человека», — рассказали в Пенсионном фонде. Чтобы получить такую выплату, семье нужно написать заявление в Пенсионный фонд. Когда ребенок достигнет года или двух лет, нужно снова обратиться в фонд, чтобы подтвердить право на выплату. Деньги из материнского капитала выплачивают, пока второму ребенку не исполнится три года. Ранее URA.RU сообщало, что жителям Свердловской области разрешили использовать средства областного маткапитала для оплаты образовательных услуг индивидуальных предпринимателей. Размер выплаты составляет 152 тысячи рублей при рождении третьего ребенка и 228 тысяч рублей при рождении трех и более детей.